"الأبيض" يحتفظ بالتصنيف 71 عالمياً بسبب كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتفظ منتخبنا الوطني لكرة القدم "الأبيض"، بالمركز 71 عالمياً، والثامن آسيوياً وعربياً، والثالث خليجياً، في تصنيف شهر مايو الماضي، والذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الخميس، تصنيف الشهر لمنتخبات الرجال.

وبالطبع لم يشهد التصنيف أي تغير عن تصنيف شهر إبريل الماضي، في ظل عدم وجود أي نشاط كروي دولي، مع توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتتصدر بلجيكا التصنيف العالمي حالياً، فيما تأتي في المركز من الثاني إلى العاشر كل من فرنسا، البرازيل، إنجلترا، أوروغواي، كرواتيا، البرتغال، إسبانيا، الأرجنتين وكولومبيا.

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