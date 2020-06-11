إلغاء موسم الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في اجتماعه أمس، إلغاء ما تبقى من مسابقات للموسم ٢٠١٩–٢٠٢٠، على أن يبدأ الموسم القادم 2020 -2021 في سبتمبر المقبل.

وسبق وقرر الاتحاد في بداية توقف النشاط الرياضي، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، تأجيل مسابقات الموسم الحالي، لتقام بداية الموسم المقبل، قبل أن يعود ويقرر إلغاء الموسم.

يذكر، أن المتبقي من الموسم الحالي، الدوري العام للكرة الطائرة للرجال والسيدات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، ودوري الشباب.

وبات موسم الطائرة، هو الأول الذي تم إلغاءه، واتخذ القرار بهدف عدم الضغط على اللاعبين والأندية في الموسم الجديد، وإتاحة الفرصة للتحضير بشكل جيد للموسم المقبل.

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