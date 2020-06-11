الجزيرة يتعاقد مع المدير الرياضي دافيدسون

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أعلن نادي الجزيرة اليوم عن تعاقده مع الدنماركي مادس دافيدسون 37 عام، وهو مدرب وخبير استراتيجي، ليشغل منصب المدير الرياضي لكرة القدم في النادي، قادما من نادي شانغهاي إس آي بي جي الصيني، الذي شغل فيه منصب المدير التقني، وقد عمل بشكل مقرب مع مدربين معروفين على المستوى الدولي أبرزهم السويدي سفين غوران اريكسون، والبرتغالي آندريه فياش بواش.

ويمثل التعاقد مع مدير رياضي لكرة القدم خطوة مهمة بالنسبة لنادي الجزيرة، وفق ادارته الجديدة التي شكلت حديثاً، وتتبنى اعداد استراتيجية موحدة وواضحة لتطوير الأداء داخل وخارج الملعب، على أن تتبلور مهام عمل المدير الرياضي الجديد بإعادة صياغة وتشكيل الفلسفة الكروية وتطبيق احدث وافضل المعايير على مستوى المراحل السنية في النادي، بالتعاون مع مدرب الفريق مارسيل كايزر، وفريق عمل الإدارة، وذلك بحسب ما أعلن النادي.

من جانبه، علق المدير التنفيذي للمجموعة، نيكولاس غارسيا، على التعاقد مع دافيدسون بقوله " سعداء بانضمام دافيدسون بكل ما يحمله من خبرات عالمية وعالية المستوى إلى نادي الجزيرة، كما أن رؤيته تتفق بشكل كبير مع رؤية القيادة العليا للنادي ومجلس الإدارة وتتطابق تماما مع الاتجاه الذي نرغب في العمل بمقتضاه، ونحن واثقون أن مادس والإدارة الحالية لكرة القدم سيلعبون دورا محوريا في رحلة النادي نحو بناء النجاح الرياضي المستدام في المستقبل

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