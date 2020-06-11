ورشة عمل لحكام كرة الصالات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظمت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم أول من أمس ورشة عمل فنية بنظام الاتصال المرئي عن بُعد لمناقشة القوانين والتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون لعبة كرة الصالات.

وناقشت الورشة التي قدمها عبدالله الشحي عضو اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي وشارك فيها 24 حكماً، التعديلات الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتباراً من الموسم الجديد والتي شملت 12 مادة من أصل 17 بقانون كرة قدم الصالات منها ركلة البداية والتي أصبح يجوز تسجيل هدف مباشرة منها ، وإشارة نهاية المباراة ستكون وفقًا لجهاز ضبط الوقت وليس صافرة الحكم، وزيادة ركلات الترجيح لتصبح 5 ركلات بدلاً من 3 ركلات. وأكد إبراهيم المنصوري عضو لجنة الحكام حرص اللجنة على إقامة مثل هذه الورش والمحاضرات لاطلاع كافة الحكام على التعديلات الجديدة ومناقشتها معهم .

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