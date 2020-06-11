رازوفيتش: الدوري خير إعداد لـ«الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

قبل الإعلان رسمياً من قبل اتحاد الكرة عن تولي الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الظفرة الحالي مهمة تدريب «الأبيض» خلال المرحلة المقبلة، خلفاً لمواطنه يوفانوقيتش، استبق رازوفيتش الإعلان، وقال: «إنه سعيد بثقة اتحاد الكرة بترشيحه لتلك المهمة، ويفضّل استكمال منافسات دوري الخليج العربي، لأنه سيكون خير إعداد وتجهيز للأبيض لمهمته المقبلة».

وفي إطار التصفيات المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، من المقرر أن تكون أولى مباريات منتخبنا أمام ماليزيا في الدولة يوم 8 أكتوبر 2020، على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 أكتوبر، فيما سيلعب آخر مباراتين له في التصفيات على أرض الدولة أمام تايلند يوم 12 نوفمبر، وأمام فيتنام يوم 17 من الشهر ذاته.

طموح كبير

وقدم رازوفيتش نفسه في تصريحات إعلامية، إذ إنه كونه مدرباً يملك الطموح الكبير للارتقاء في عمل يسند له، وإنه لا يعتمد على اختيار النجوم لمجرد أسمائها، ولكن الاختيار يكون بناء على جهد اللاعبين وعطائهم وأدائهم داخل الملعب، والعناصر التي تفيد طريقة اللعب التي يتبعها، وقال: إن علاقتي الطيبة مع اللاعبين تثمر عن جهد مضاعف خلال المباريات، وبالتالي نحقق النجاح المنشود.

متابع للأبيض

وكشف رازوفيتش النقاب عن متابعته للأبيض ولاعبيه خلال الفترة الماضية، وقال: أنا متابع للمنتخب، والفريق يضم عناصر متميزة موهوبة، ويمكن للفريق أن يحقق النجاح في ظل وجود هذه المجموعة الطيبة من اللاعبين مع الدعم الإداري والتكاتف الجماهيري، وتحفظ المدرب على الرد بتوليه مهمة تدريب الأبيض رسمياً، واكتفى بابتسامة قد تكون أفضل تعبير عن السؤال.

صحة اللاعبين

وعن سبب رغبته في استكمال منافسات الدوري قال: الدوري يسهم في توفير احتكاك جيد للاعبين، ويسهم في وصولهم لمستوى فني وبدني جيد، ولكن الرغبة في الاستكمال لا تأتي على حساب صحة وسلامة اللاعبين، والقرار هنا يكون للجهات المعنية على صحة الناس عامة والرياضيين ولاعبي الكرة على وجه الخصوص، فصحة اللاعبين وسلامتهم أهم بالطبع من ممارسة أي نشاط في ظروف غير آمنة بدرجة كبيرة.

توقف طويل

وتابع: أنا حالياً موجود في صربيا، والدوري هناك متواصل، وأتابع بعض مبارياته، ولكن العودة بكامل المستوى أعتقد أنها في حاجة لمزيد من الوقت، خاصة أن فترة توقف اللاعبين عن ممارسة النشاط قاربت الآن على ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة، وتحتاج إلى إعداد جيد ووقت حتى يصل اللاعبون للمستوى المنشود، مع بعض المباريات الودية قبل العودة للنشاط الرسمي.

5 تغييرات

وأعرب عن رضاه بشأن قرار الاتحاد لدولي بزيادة عدد اللاعبين، الذين سيتم استبدالهم خلال المباريات، لتصل إلى 5 لاعبين، وقال: هذا يسهم في عدم ضغط اللاعبين بشكل إضافي خلال المباريات، لأنه سيقلل من زمن مشاركتهم في المباريات، إضافة إلى الوقت المستقطع لشرب المياه، وهذه كلها عوامل تساعد اللاعبين على العطاء بشكل جيد، وتقلل من الضغوط عليهم، وتصل بهم إلى درجة عالية من اللياقة بشكل متدرج دون تعرضهم للإصابات.

معسكرات محلية

وأبدى الصربي فوك رازوفيتش مرونة في التكيف مع الظروف الحالية، التي تعيشها كرة القدم، بسبب جائحة «كورونا»، وتأثيرها على إقامة معسكرات خارجية لإعداد وتجهيز اللاعبين، وقال: نحن في ظروف استثنائية، ولا بد أن نتكيف معها، ولا نملك غير ذلك، المهم حسن اختيار المكان وتوفير الوقت المناسب لتجهيز اللاعبين، مع بعض المباريات الودية، وقال رازوفيتش: إن العودة الطبيعية لكرة القدم تحتاج إلى بعض الوقت، ولكن المهم أن ننطلق، والوقت كفيل بعودة الأمور لطبيعتها.

واختتم بقوله: «أنا مدرب يحب الاستقرار، وأعتبره عاملاً مهماً جداً لتحقيق النجاح في العمل».

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