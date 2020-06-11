مدرب الأبيض.. غضب تجاه رازوفيتش وصعود أسهم كوزمين

المصدر: دبي - العوضي النمر

شهد اتحاد الكرة يوم أمس جدلاً كبيراً بسبب المدرب المقبل للأبيض، حيث تسبب حديث تلفزيوني في انخفاض أسهم الصربي فوك رازوفيتش أحد أبرز المدربين المرشحين لتولي مهمة قيادة المنتخب خلال التصفيات المشتركة للتأهل إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والذي تحدث خلاله عن العديد من الأمور المتعلقة بالمنتخب الوطني، مبدياً رغبته في استكمال الدوري ليخدم إعداد الفريق وسياسته في اختيار اللاعبين وحاجة الأبيض إلى عدد من المباريات الودية في المرحة المقبلة، حيث أعطى انطباعاً بشكل غير مباشر للشارع الرياضي أنه المدرب المقبل للأبيض، مما أثار حفيظة عدد من المسؤولين في الاتحاد الذين فوجئوا بالحديث، مما أوقعهم في حرج شديد مع المتابعين لأنشطة الاتحاد والمهتمين بشأن الأبيض.

ونفت إدارة اتحاد الكرة وجود أي اتفاق مع المدرب رازوفيتش لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، وأن المفاضلة بين المدربين وعددهم 4 لا تزال قائمة، وربما تشهد الأيام المقبلة اتفاقاً نهائياً مع أحدهم.

وعلم «البيان الرياضي» أن أسهم المدرب الروماني كوزمين مدرب العين وشباب الأهلي الأسبق ارتفعت خلال الساعات الماضية، حيث رجحت آراء بعض أعضاء اللجنة الفنية والمنتخبات فكرة التعاقد معه، من منطلق خبراته الكبيرة مع كرة الإمارات ومعرفته بمستوى اللاعبين، حيث يشكل لاعبو العين وشباب الأهلي معظم لاعبي الأبيض، كما أنه يملك خبرة في التعامل مع فرق شرق آسيا بحكم عمله في الصين.

كما علمنا أن عقد المدرب الجديد سيكون لنهاية المرحلة النهائية التصفيات، فإذا وفق في المرحلة الأولى الحالية المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 في الصين، سيقود الفريق في المرحلة الأخيرة المؤهلة لمونديال 2022، وإذا لم يوفق المنتخب في التأهل سيتم الاكتفاء بالفترة التي عمل بها، حتى لا يتورط الاتحاد في عقد طويل غير مجد.

من جهة أخرى طلب منتخب الكويت لقاء الأبيض في مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، وسيتم إحالة الطلب إلى المدرب الجديد للبت فيه، ليكون بروفة ضمن مرحلة الإعداد، التي تتطلب لعب عدد من المباريات الودية، قبل انطلاقة التصفيات في أكتوبر المقبل.

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