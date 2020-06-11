زاراغوسا.. مباراة واحدة لا تكفي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يكن المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا، محظوظاً مع الفريق الأول لشباب الأهلي، بعدما تولى تدريب الفريق قبل أيام قليلة من إيقاف نشاط كرة القدم بسبب فيروس «كورونا».

وتولى زاراغوسا، قيادة «فرسان دبي» للفوز 5 - 2 على عجمان في الجولة 19، بعدما تم تصعيده من الرديف إلى تدريب الفريق الأول، خلفاً للمدرب الأرجنتيني المقال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ولم تكن تلك المباراة الوحيدة، كافية للحكم على كفاءة المدرب، والذي حقق نجاحات لافتة مع الرديف في الموسم الحالي، ووسط الظروف الحالية، ورغبة أغلب الأندية في تغيير الأجهزة الفنية، بات مستقبل زاراغوسا غامضاً.

ويؤكد إبراهيم عبد الملك عضو شركة شباب الأهلي للكرة، أن إدارة الشركة لم تتفاوض مع أي مدرب أجنبي آخر، والتوجه الأكبر، منح زاراغوسا الفرصة الكاملة.

ولفت إلى أن زاراغوسا، لم يدرب الفريق الأول سوى أيام قليلة، وقاده في مباراة واحدة، حقق فيها الفريق فوزاً كبيراً، ولكنه لا يكفي للحكم عليه، ومن الأفضل بقاؤه في منصبه عندما تعود الحياة لكرة القدم.

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