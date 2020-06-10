ًدبي الرياضي" يرسم مستقبل عودة الجماهير إلى الملاعب "

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قدم ملتقى "عودة الجماهير إلى الملاعب" الذي نظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شرطة دبي سيناريوهات وخارطة طريق للعودة الآمنة للجمهور من مختلف الفئات والجنسيات والرياضات إلى الملاعب مستقبلا، إضافة إلى استعراض الإجراءات الوقائية والتجارب الدولية الناجحة.

ويأتي الملتقى ضمن حملة "التزامكم سعادة" وكخطوة استباقية من مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي لدراسة تأثير جائحة فيروس كورونا على الحضور الجماهيري وإشراك مختلف الأطراف لصياغة بروتوكول صحي يضمن سلامة وحماية الجمهور في انتظار القرار الرسمي من الجهات الحكومية في هذا الشأن.

وشارك في الملتقى الذي أقيم بإستاد آل مكتوم بنادي النصر، ممثلون عن مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي وأندية دبي الرياضي والاتحادات الرياضية، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، و اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت، و ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سالم المطوع أمين عام اتحاد الإمارات لكرة السلة، بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، أحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي، ونجم كرة القدم الإسباني ميشيل سلغادو، توم فيليبس مدير عمليات الجولف في الشرق الأوسط، أندرو موراي مدير الدائرة الطبية في الجولة الأوربية للغولف، جيركو زابو مدير الإعلام في الاتحاد المجري لكرة القدم..

وحضر فعاليات الملتقى عبدالقادر حسن من اتحاد الإمارات لكرة القدم، طه عزت من رابطة دور المحترفين الإماراتية، عبدالباسط علي المدير التنفيذي لنادي النصر، د. خالد الزاهد المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، محمد علي عامرالمدير التنفيذي لشركه الوصل لكره القدم، علي البدواوي المدير التنفيذي لشركة حتا لكره القدم، سعيد العامري المدير التنفيذي لشركه النصر لكره القدم، حميد يوسف عضو مجلس اداره شركه الوصل لكره القدم.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي في كلمته على أهمية الملتقى لمناقشة مختلف الإجراءات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في حال صدر القرار الرسمي بعودة الجماهير إلى الملاعب، وقال حارب في كلمته: يتجدد اللقاء معكم بعد عام من لقاءنا في العام الماضي، ومرة أخرى يكون الجمهور محور لقاءنا لنناقش الإجراءات الاستباقية للعودة المستقبلية للجمهور، ويكون شعارنا (التزامكم سعادة)، ويسرنا أن يكون لقاءنا هذه المرة في ستاد آل مكتوم، هذا الصرح الرياضي الوطني الذي نفتخر باسمه الكبير، كما نفتخر بجمال تصميمه وتنفيذه وبمكانته المميزة في الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا.

وأضاف: "حرصنا على أن يكون اللقاء في نادي النصر لتأكيد مكانة الأندية لدى المجلس، ولتسليط الضوء على دور الأندية في العمل الوطني عموما والرياضي خصوصا، سيما وأن نادي النصر ونادي شباب الأهلي يضمان مركزا للفحص من فيروس كوفيد 19، التقينا في العام الماضي وكان موضوعنا نبذ التعصب والتشجيع بروح رياضية، واليوم نلتقي ومحور حديثنا هو التشجيع الآمن، لأننا نريد عودة الجماهير للملاعب وتطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية وحماية الجماهير من الوباء.

وختم قائلا: ندرك أن الجمهور متشوق للعودة للمدرجات ليس لكرة القدم وحسب بل لكل الرياضات الفردية والجماعية في الدولة والعالم، ومع العودة التدريجية للفعاليات الرياضية فإننا نخطط ونعمل على العودة التدريجية للجمهور بعناية، ونحن ندرك دور الجميع في هذه العودة كما نحرص على العمل مع شركاءنا في شرطة دبي والمؤسسات الرياضية والإعلامية لخدمة الوطن والمجتمع وجعل ملاعبنا وبطولاتنا حافلة بالحماس والتشجيع والروح الرياضية، هذا اللقاء ليس لقاء مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وحسب، بل هو لقاء الجميع ونحن واثقون أن الكل سيساهم في تحقيق الهدف من هذا اللقاء بالفكرة والكلمة والصورة، والمجال لمفتوح للحديث دونما أية قيود.".

من جهته، أثنى اللواء عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي على جهود مجلس دبي الرياضي وحرصه المستمر على ضمان سلامة أفراد المجتمع ووصفه ب"دينامو" الحركة الرياضية، مشيرا إلى أن الوضع الصحي أصبح أفضل كثيراً من السابق بفضل الجهود التي تقوم بها كافة الجهات من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة، لافتا إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية والمشجعة..

وصرح الغيثي أنه تم تجهيز كافة السيناريوهات لعودة الجماهير بشكل آمن وتدريجي في انتظار قرارات الحكومة و الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في هذا الشأن، مشيرا إلى ان الإمارات نجحت في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها رغم تعدد الجنسيات وتنوع الثقافات، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية.

وأنجز مجلس دبي الرياضي نموذجًا لجلوس الجماهير في مدرجات الملاعب والصالات في المنصة الرئيسية لاستاد آل مكتوم وصالة راشد بن حمدان للألعاب الرياضية بنادي النصر، وفق معايير السلامة وإجراءات التباعد المعتمدة ليكون نموذجًا للتنفيذ في جميع الملاعب عند اعتماده وصدور القرار الرسمي من الجهات الحكومية المختصة بعودة الجماهير للملاعب.

الجلسة الأولى

وتضمن الملتقى عدة جلسات حملت الأولى عنوان "إجراءات عودة الجماهير في ظل جائحة كوفيد19 " وتحدث فيها أحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي الذي استعرض نماذج من الاتحادات العالمية التي بدأت في تطبيق عودة الجماهير التدريجية وهي الدوري المجري الذي سمح بعودة 5000 شخص بداية من 30 مايو الماضي وفي بطولة الرجبي في نيوزيلندا التي سمحت بعودة الجماهير بنسبة 100% بداية من يوم 13 يونيو الجاري، والدوري السويسري الذي سمح بعودة 1000 شخص فقط بداية من 20 يونيو، والدوري البولندي الذي سمح بعودة 25% من طاقة استيعاب الملعب بداية من 29 يونيو الجاري..

وكشف المهري عن مخاطبة مجلس دبي الرياضي لـ 33 اتحادا رياضيا بشأن عودة النشاط الرياضي، واستعرض البروتوكول المقترح لعودة الجماهير في مختلف الأنشطة الرياضية والإجراءات الاحترازية قبل المباريات وأثناء وصول الجمهور وبعد مغادرتها.

كما قدم المهري توصيات المجلس في هذا المجال والتي تشمل إطلاق بروتوكول عودة الجماهير الرياضية، وإقامة ورشة عمل لمسؤولي الملاعب وشركات الأمن بالتعاون مع شرطة دبي، ومقترح عودة الجماهير الرياضية بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية.

وتحدث بطي أحمد بن درويش الفلاسي عن دور المؤسسات الرقابية لضمان التشجيع الآمن وعن تأثير الجائحة على حضور الجماهير، وتفاعل القطاع الرياضي، وبرتوكول العودة إلى العمل، وبروتوكول عودة النشاط الرياضي، وبروتوكول عودة الجماهير، مستعرضا تجربة عودة الدوري الألماني للنشاط وكافة الإجراءات الوقائية.

وأكد الفلاسي على أن شرطة دبي تراهن على قوة وفعالية الإعلام وبرامج التواصل والتوعية، والدور المشترك بين كافة الأطراف في رفع وعي الجمهور وتغيير سلوكه..

كما قدم الفلاسي جملة من التوصيات التي تضمنت رفع جاهزية المؤسسات الرياضية في الدولة للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة، دعم عمليات اتخاذ القرار الرياضي من خلال إيجاد واعتماد أنظمة إدارية تعتمد على المعلومات وتحليلها، كفاءة التدريب والاطلاع المستمر على التجارب وأفضل الممارسات العالمية، قياس وعي الجمهور والثقافة الرياضية في المجتمع بصورة دورية والوقوف على معدلات التغير في النتائج، العمل على استشراف مستقبل الرياضة الإماراتية لما بعد كورونا من حيث التشريعات وأنظمة العمل والبنية التحتية، اعتماد نتائج تطبيق منهجية قياس أثر حملات الاتصال والتوعية المجتمعية في سلوكيات الجمهور المستهدف كمدخل لعمليات التخطيط.

من جهته استعرض سالم المطوع أمين عام اتحاد الإمارات لكرة السلة الإجراءات الإرشادية التي سينفذها الاتحاد في حال صدور قرار عودة الجماهير والتي تبدا قبل الدخول إلى الصالة وحتى في مواقف السيارات وصولا إلى ترتيبات الجلوس في المدرجات مع ضرورة الالتزام بالتباعد.

وتحدث جيركو زابو عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد المجري لكرة القدم للسماح بعودة الجماهير إلى الملاعب في حدود 25%، وقال: عودة الجماهير إلى الملعب تقتضي الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعاون الجماهير نفسها مع الجهات المنظمة، لقد قمنا بتنظيم نهائي الكأس الأسبوع الماضي بحضور جمهور بنسبة 25% من سعة الاستاد، وتمت المباراة في أجواء رائعة وبث رسائل توعوية للجمهور من خلال شاشات الملعب والتذكير بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وضرورة تعقيم الأيادي عند بوابات الدخول إلى الملاعب.

وقدم توم فيليبس مدير عمليات الغولف في الشرق الأوسط والدكتور أندرو موراي المدير الطبي في الجولة الأوروبية للجولف، عرضًا مفصلًا عن إجراءات عودة المنافسات في ملاعب الجولف واستعدادات موانئ دبي العالمية في البطولة المقبلة التي تتضمن جولات في 30 مدينة وتقام نهائياتها في دبي خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، وهي الإجراءات التي تتوافق مع المعايير الدولية وتعليمات منظمة الصحة العالمية وذكرا أن البطولات الحالية تقام بدون حضور جماهيري وستكون عودة الجماهير مقرونة بصدور قرارات من الجهات المختصة في منظمة الصحة العالمية وفي الاتحادات والمدن المنظمة.

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