«الصالات» تناقش الأجندة مع الأندية

تعقد اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في السادسة مساء الأحد المقبل أول اجتماع عن بُعد مع مشرفي الأندية المنضوية تحت لواء اللجنة لمناقشة أجندة الموسم الجديد 2020 - 2021، حسب ما أفاد به عمران عبدالله النعيمي، أمين السر العام للجنة، والمشرف العام للمسابقات، الذي كشف أن الترتيبات الخاصة بفتح باب التعاقدات للأندية عبر «سيستيم» اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال الأيام المقبلة تسير على قدم وساق، وستتم مخاطبة الأندية رسمياً لتجهيز فرقها قبل بداية الموسم باستكمال بطولة الدوري العام عبر «البلاي أوف» في أغسطس المقبل، ومن ثم بطولة الكأس، وبعد ذلك ينطلق الموسم الجديد 2020 - 2021.

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