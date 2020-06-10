عبد الله سعيد: التريث مطلوب لتحديد مصير الدوري

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أيّد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق وعضو الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق، عبد الله سعيد النعيمي، التصريحات الإعلامية الأخيرة للشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، في ملف دوري الخليج العربي، وقال في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إن تثبيت رئيس اتحاد الكرة خيار استكمال الدوري، وأن يكون خيار الإلغاء مرتبطاً بظروف قاهرة وفقاً لتطورات الظرف الراهن، يعتبر الرأي الحكيم والمناسب.

وأوضح النعيمي أن التعامل بحكمة في مثل هذه الظروف شيء مطلوب، ومن الطبيعي أن يكون الخيار الأول هو استكمال الدوري وانتظار قليل من الوقت لتقييم الموقف بحسب ما جاء في تصريحات رئيس اتحاد الكرة، مشيراً إلى أن المجهودات الخارقة التي بذلتها الدولة في مكافحة جائحة «كورونا» فتحت باب الأمل الكبير في عودة الأمور لطبيعتها في جميع المجالات وكرة القدم لا تنفصل عن ذلك.

حرص

وقال عبد الله سعيد النعيمي إن حرص رئيس الاتحاد على وضع خيار استكمال الدوري نابع من ارتباط هذه المسابقة بمنظومة قارية من خلال التمثيل الآسيوي، ولكن بكل تأكيد سيكون الحرص أكبر على سلامة الجميع، لأن نهج الإمارات دائماً يضع حياة وسلامة الإنسان فوق كل شيء، وإذا ثبتت ظروف قاهرة في الفترة المقبلة تمنع استكمال الدوري فلا مجال لخيار آخر، ولكن من المهم الآن التريث في التعامل مع هذا الملف كما أكد رئيس اتحاد الكرة.

وأوضح عبد الله سعيد النعيمي أن مسألة التوقيت لن تُشكّل عائقاً أمام اتحاد الكرة أو رابطة المحترفين في حال استكمال الدوري، وفي هذه الحالة يمكن تأخير انطلاقة الموسم الجديد، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعطى الاتحادات المحلية الوطنية خيار التصرف في تعديل اللوائح بسبب الظرف الراهن الذي يعيشه العالم كله.

جدل

وقال النعيمي إن الجدل الدائر حول كيفية التعاقد مع لاعبين انتهت عقودهم سواء كانوا مواطنين أو أجانب، حله واحد، وهو التعامل مع استكمال الدوري في حال حدوثه كجزء من الموسم الجديد فيما يخص التعاقدات بمعنى أن تخوض الفرق هذا الجزء من الدوري بقوائمها الجديدة لموسم 2020-2021، فهذا الحل هو الأسلم لجميع الأطراف، لاعبين وأندية، لأنه من غير المعقول التعاقد مع لاعب لمدة شهرين أو فترة محدودة.

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