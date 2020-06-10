اليماحي: الفجيرة يدرس تغيير الأجانب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أقر ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، بعدم تمكن ناديه من التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، مشيراً إلى أن المحترفين الأجانب هم من يصنعون الفارق ويقودون الفريق لتحقيق النتائج المرجوة، وبالتالي تحسين مركز ترتيب الفريق في المسابقة، وكشف اليماحي عن إسناد مهمة تغيير الأجانب للجنة الفنية المختصة بالنادي، وسيكون لدى مجلس الإدارة جلسة مع اللجنة المعنية لتقييم أداء الأجانب الأربعة وإمكانية تغييرهم إذا استدعى الأمر ذلك واستبدالهم بآخرين يستطيعون إعادة البريق للفريق، وذلك بتحقيق النتائج المرجوة.

مبالغ

ونوه اليماحي في مقابلة تلفزيونية بأن الفجيرة لا يستطيع التعاقد مع لاعبين من أصحاب المبالغ المالية الكبيرة، مشيراً إلى وجود أسس ومبادئ في التعاقدات وهي التي تحكم منظومة السقف المالي لكل لاعب أجنبي، ونسير الأمور وفقاً لميزانية النادي، كما عرج اليماحي بالتفصيل على اللاعبين الأجانب الذين تعاقبوا على الفجيرة خلال الموسم الكروي الحالي، وقال: اللاعب جيبور الذي تعاقدنا معه خلال «الميركاتو» الصيف الماضي له تاريخ حافل في الدوريات المغربية والسعودية وكذلك الدوري المصري لكنه فشل في إثبات وجوده مع الذئاب، فكان خيار الاستغناء عنه، وألمح الى أن الغاني أرنست أسانتي معروف بمستواه المتميز منذ تواجده مع الجزيرة قبل اكثر من موسم لكنه لم يقدم معنا ما هو متوقع منه من قبل جماهير الذئاب، وأما أداء الثنائي البرازيلي غبراييل وجوناثان، فهو مقنع لحد ما وعقداهما مستمران للموسم المقبل، وستكون لنا جلسة لتقييم الأجانب الحاليين، وذلك من قبل اللجنة الفنية بالنادي والتي ستقرر إمكانية استمرارية المحترفين الأربعة مع الفريق أم تغييرهم.

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