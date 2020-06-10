علي عبد الله: مدرب أوروبي لحتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

كشف علي عبد الله البدواوي، المدير التنفيذي لنادي حتا المشرف على الفريق الأول للكرة، عن الاقتراب من التعاقد مع مدرب جديد خلفاً لليوناني كريستوس كونتيس الذي رحل أخيراً بعد انتهاء عقده ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وقال لـ«البيان الرياضي» إن المدرب البديل يحمل الجنسية الأوروبية، وتم ترشيحه لقيادة الجهاز الفني من بين 17 سيرة ذاتية لمدربين من أوروبا والبرازيل، مشيراً إلى أنهم كانوا متمسكين باستمرار كونتيس مع الفريق حتى آخر لحظة، إلا أن طلبات المدرب تفوق قدرات النادي ولا تتوافق مع السقف المالي المحدد.

وأوضح البدواوي أن المدرب الجديد سيتولى قيادة دفة التدريب في المرحلة المقبلة سواء في حال استئناف الدوري أو الاتجاه إلى قرار آخر، ومن المتوقع وصوله نهاية الأسبوع المقبل بعد الاتفاق على بنود العقد، مبيناً أن المحترفين الأجانب يقضون الإجازة حالياً في بلدهم البرازيل باستثناء صامويل روزا الذي يتواجد مع عائلته في الدولة، وعودة الأجانب مرتبط بوجهة نظر المدرب في حال الاستئناف، وفي حال ارتأى الجهاز الفني الجديد استمرارهم سيتم استدعاؤهم للعودة إلى تدريبات الفريق.

ملف التعاقدات

ولفت البدواوي إلى أن ملف التعاقدات على مستوى اللاعبين المواطنين سيبقى مؤجلاً حيث تشهد سوق الانتقالات صراعاً بين الأندية في الفترة الحالية، وسيتم تدعيم صفوف الفريق بأسماء جديدة عندما تهدأ الحركة في «الميركاتو»، كما تمت مخاطبة الأندية من أجل تمديد إعارة اللاعبين وفي انتظار الرد، مشيداً بتعاون مختلف الأندية مع حتا وعلى رأسهم نادي الظفرة، وقال علي عبد الله إن المدرب كريستوس كونتيس قدم التقرير الفني العام عن الفريق يتضمن العديد من الإحصائيات إلى جانب تقييم عن اللاعبين، ما سيمهد الطريق وسيسهل المهمة أمام المدرب الجديد.

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