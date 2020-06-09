شباب الأهلي يتعاقد مع المدافع حمدان ناصر

المصدر: البيان الرياضي

تعاقد شباب الأهلي، مع حمدان ناصر (23 عاماً)، مدافع منتخبنا الوطني الأولمبي، لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر، وينتظر أن يعلن النادي عن الصفقة رسمياً خلال الأيام المقبلة.

وجاء التعاقد مع أحد المدافعين الواعدين في الكرة الإماراتية، بعدما قام حمدان ناصر، بإنهاء عقده مع ناديه اتحاد كلباء بالتراضي، وهو ما سهل من إجراءات التعاقد معه من قبل شباب الأهلي.

فيما ترددت أنباء، عن تحديد شباب الأهلي، 10 ملايين درهم، للتخلي عن ظهيره الأيسر عبد العزيز الكعبي (21 عاماً)، وذلك بعدما رفض العرض المقدم من الشارقة بقيمة 3 ملايين درهم.

ويعتبر الكعبي، واحداً من اللاعبين الواعدين، ولكنه تعرض للإصابة وأجرى جراحة علاجية أوائل الموسم الحالي، ليغيب عن باقي مباريات شباب الأهلي، وحتى تعليق النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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