الإمارات تطلق أكبر برنامج عربي لتطوير كوادر كرة الصالات

واضاف أنه من خلال استطلاع آراء الدول العربية وجدنا ترحيبا وإقبالا كبيرا على التسجيل للمشاركة بالفنيين والإداريين واللاعبين والمنظمين في الدورات التأهيلية وورش العمل التي ستقام في مختلف التخصصات ويحاضر فيها نخبة من أكبر وأشهر الخبراء على المستوى الدولي والقاري.

في السياق نفسه أكد المونديالي خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عضو لجنة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي أن المشروع الإماراتي يتضمن 7 محاور رئيسية تستهدف رفع كفاءة اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين في الوطن العربي بالتعاون مع الاتحادات الدولي و الآسيوي والأفريقي، وأن الدورات وورش العمل ستعقد مرة أسبوعيا "عن بعد"، وأنه تم تقديم الدعوات لعدد من الشخصيات العربية الكبيرة لحضور حفل الاطلاق في 22 يونيو الجاري.

وأشار إلى الحراك الذي تشهده الساحة الدولية للنهوض باللعبة وأبرزه إصدار الفيفا الأسبوع الماضي لـ 15 تعديلا على قانون اللعبة .. متطلعا لتحقيق نقلة نوعية في الإمارات تنعكس على أداء منتخباتها الوطنية في المشاركات القارية والعالمية، .. موجها الشكر للعميد عبدالملك جاني على دعمه المتواصل للمبادرات التي يتم طرحها في هذا المجال.

وعن أبرز المحاضرين الذين سيشاركون في دورات التأهيل وورش العمل .. قال الشامسي هناك أسماء كبيرة على المستويات الدولية والقارية من بينهم الأسباني بيدرو جالان رئيس لجنة الحكام لكرة الصالات في الاتحادين الدولي والأوروبي، ومواطنه جوز ماريا محاضر الفيفا للمدربين والمدير الفني لمنتخب تايلاند، والكويتي عيسى فلاح المحاضر بالاتحاد الآسيوي، والمصري محمد فرج المحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" ، والسعودي عبدالرحمن الحميدي المحاضر الدولي المعتمد، والأردني شامل داغستاني المحاضر القاري

إضافة إلى، هيثم عباس مدرب منتخب العراق، والمستشارة القانونية منى الشامسي /الإمارات/، ومدربنا في اللياقة البدنية عادل الحوسني، والبحريني عبدالرحمن عبدالقادر مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي، والدكتور صلاح السقا أستاذ علم النفس الرياضي بجامعة الملك سعود، والدكتور مصطفى جاسم مدرب اللياقة البدنية، والدكتور ميض شامل كامل المحاضر الآسيوي.