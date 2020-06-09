الكتبي: توقف الدوري منع الظفرة من تحقيق طموحه

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال راشد مهير الكتبي لاعب وسط الظفرة: إن توقف بطولة الدوري، منع فريقه من تحقيق طموحه في المنافسة بالوصول إلى المراكز المتقدمة، ذاكراً أن المستوى الذي قدمه زملاؤه اللاعبون في الموسم الحالي، كان يؤهله لكسب المزيد من النقاط، والتقدم في جدول الترتيب من المركز الثامن، الذي احتله بنهاية الجولة 19 إلى مقاعد الكبار.

وأشار الكتبي إلى أن تألق «فرسان الظفرة» لم يكن مستغرباً، مؤكداً أن الفريق يضم أسماء كبيرة، سبق لعدد كبير منها اللعب مع أندية متقدمة، وأضاف: الحديث الذي يتداول حالياً عن رغبة الأندية في التعاقد مع مجموعة من لاعبي الفريق، دليل تميز وتأكيد على القوة والتألق والنجاح الذي تحقق.

بصمة رازوفيتش

وأثنى راشد على الدور الذي لعبه المدرب الصربي رازوفيتش في تطوير مستوى الفريق ونتائجه، ذاكراً أنه كان كلمة السر، بعد أن وضع بصمته بعمله وفكره التدريبي، وأضاف: أيضاً أسهمت جدية زملائي مع البيئة الجيدة، التي هيأتها إدارة النادي في تألقنا، الذي كان واضحاً في فوزنا على الكبار مثل الشارقة والجزيرة، مع رغبة كل لاعب في تحقيق طموحه الشخصي، وعلق لاعب الظفرة على إمكانية استمرار الدوري، وقال إنه يرى أن «الإلغاء» الحل الأنسب للأزمة، التي تسبب فيها انتشار فيروس «كورونا»، وإن الوقت لا يسمح بإكمال الدوري، كما أن حرارة الطقس في أغسطس لا تساعد على خوض المباريات، وأضاف: حتى نعود إلى الدوري لابد من فترة إعدادية جديدة لأن التدريبات المنزلية وحدها لا تكفي لخوض المباريات الرسمية، وهذا يزيد الأمر صعوبة لكن إذا تم الإلغاء فسيكون هنالك زمن كاف للإعداد مع بداية الموسم المقبل من دون ضغوط.

نهائي الكأس

وذكر راشد أن حلمه التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في النهائي المؤجل أمام العين، وقال إن كل لاعبي الظفرة يخططون للفوز بالكأس لأنها تحمل اسماً غالياً، ولأنها بطولة محببة للجميع، وقال: المباراة ستكون ضد فريق صعب صاحب خبرة في مختلف البطولات، ولكن عزيمتنا كبيرة لتحقيق طموحنا بمنح الظفرة اللقب لأول مرة في تاريخ النادي، وعن تدريباته المنزلية قال راشد: لم أتوقف عن التدريبات ، التي واصلت فيها بكل جدية، الهاجس الأكبر بالنسبة لي كان عدم زيادة الوزن، بسبب توقف تدريبات الملعب، والحمد لله نجحت في هذا التحدي، وسأواصل الفترة المقبلة بالجدية ذاتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز