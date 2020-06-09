«قضاة الملاعب» يدرسون تعديلات «فيفا»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

نظمت إدارة «قضاة الملاعب» باتحاد كرة القدم، بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد»، ورشة عمل فنية لمُقيمي الحكام، لعرض ومناقشة التعديلات الجديدة لقانون كرة القدم 2021-2020، التي أقراها «فيفا» وذلك بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، وصالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه إلى جانب 29 مقيماً، وقال علي الطريفي مدير إدارة الحكام: إن محاور الورشة هدفت إلى اطلاع المقيمين على التعديلات الجديدة المعتمدة من «فيفا» مطلع الشهر الجاري لأهمية الإلمام بها، ومعرفة تطبيقها بصورة صحيحة حتى تتم عملية تقييمهم لأداء الأطقم التحكيمية خلال المباريات بطريقة سليمة وفقاً لمستجدات قانون اللعبة، وأوضح الطريفي أن ورشة العمل استعرضت أيضاً إشارات تواصل اعتمدتها الإدارة للتواصل بين الحكم المساعد وحكم الساحة، والتي تم عرضها كاملة على مُقيمي الحكام حتى يتسنى فهمها خلال أحداث المباريات.

ويتواصل البرنامج الفني لإدارة «قضاة الملاعب» بعقد اجتماعات وورش عمل فنية، خلال الأيام المقبلة لاستكمال شرح التعديلات الجديدة قانون اللعبة لحكام المراحل السنية والصالات والشاطئية، وفقاً لتوجهات اللجنة وسعيها لمواصلة تطوير كل عناصر المنظومة التحكيمية، إضافة لمتابعتها للتدريبات الأسبوعية بنظام الاتصال المرئي.

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