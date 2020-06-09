تجمّع لاعبي النصر 1 يوليو

المصدر: (دبي-عدنان الغربي)

حدد نادي النصر، الأول من يوليو المقبل، تاريخاً مبدئياً لتجمع فريق الكرة، لبدء تحضيراته، في انتظار القرار الرسمي لاتحاد الكرة بشأن استئناف النشاط، وجاء اختيار النصر لهذا الموعد، بناء على قرار اتحاد الكرة حول إمكانية استئناف مباريات الموسم خلال شهر أغسطس. وكانت إدارة «العميد»، منحت لاعبي الفريق، راحة سنوية تستمر إلى 26 الجاري، تعقبها فحوصات طبية قبل انطلاق التحضيرات في دبي، بعد استبعاد الجهاز الفني، فكرة المعسكر الخارجي. وطلب كرونوسلاف مدرب النصر، من اللاعبين، القيام تدريبات فردية في الفترة الماضية، للحفاظ على الجاهزية البدنية خلال فترة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

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