راشد بن حميد: استكمال الدوري في أغسطس

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، حرص الاتحاد على استكمال دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل، إلا في حال وجود ظرف قهري يحول دون ذلك، وقال: كل المؤشرات تدل على قدرتنا على إكمال المسابقة في شهر أغسطس، ونتشاور مع الجهات المعنية، قبل التوصل لقرار نهائي، لأن صحة وسلامة اللاعبين أولويتنا.

وأعاد رئيس اتحاد الكرة، خلال حديثه لقناة دبي الرياضية، التأكيد على إقامة نهائي كأس صاحب رئيس الدولة، الذي سيقام في الربع الأخير من العام الحالي «خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين»، نظراً لأن المسابقة غالية على الجميع.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى إمكانية خفض تكاليف التعاقد مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لعدم إرهاق ميزانية الأندية، وذلك من خلال إشراك عدد أكبر من اللاعبين المواطنين في دورينا، وقال: مشاركة اللاعبين المقيمين، من شأنها زيادة عدد الممارسين للعبة، والذين نخطط لوصولهم إلى 20 ألف لاعب على مستوى الدولة، بدلاً من 7 آلاف لاعب حالياً، وزياد قاعدة اللاعبين في الدولة، يسهم في انخفاض القيمة السوقية للتعاقدات.

وعن المنتخب الوطني ومشاركته في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: المنتخب له أولوية كبيرة، وحالياً نحن في مرحلة اختيار الجهاز الفني، بعد تحديد مواعيد المباريات، وتتم المفاضلة بين 4 مدربين لتولي مهمة قيادة «الأبيض». وأكد طرح اسم المدرب الروماني كوزمين، والصربي رازوفيتش، ضمن الأسماء المرشحة في المرحلة الأولى من رحلة البحث عن مدرب المنتخب، والتي ضمت 12 مرشحاً للمهمة، ولم يكشف رئيس الاتحاد عن وجود الروماني كوزمين والصربي رازوفيتش في القائمة النهائية من عدمه.

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