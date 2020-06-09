ربّان «النواخذة».. والحنين إلى الإنجازات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

دفع الحنين إلى أصدقاء الأمس والماضي الجميل المليء بالإنجازات، المدرب المصري طارق السيد مدرب البطائح السابق، للموافقة على العودة لتدريب دبا الفجيرة، للمرة الثالثة، اعتباراً من الموسم المقبل، ليخُوض التجربة الرابعة له على مستوى دوري «الهواة»، وفضل طارق السيد العودة للنادي الذي لم يعرف طعم الإنجازات والألقاب إلا معه، رغم تلقيه عدة عروض في الأيام الماضية، وهو يعتبر الربان الماهر لسفينة «النواخذة»، والتي قادها بنجاح إلى إنجازات غير مسبوقة في تاريخ النادي، في ثلاث مناسبات، بمساهمته في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، بعد أن عمل مساعداً للبرازيلي سيرجيو ألكسندر، وكان دوري الثانية في ذلك التوقيت، يُلعب بنظام المجموعات، وبعدها قاد الفريق إلى دوري المحترفين مرتين، خلال موسمي 2010 - 2011،و2014 - 2015، متفوقاً على المدرب المواطن وليد عبيد صاحب ثنائية الصعود مع حتا موسمي 2016 - 2017، و2018 - 2019، والعراقي عبد الوهاب عبد القادر الذي قاد «أبناء الخور» لدوري المحترفين موسمي 2008 - 2009، و2018 - 2019.

الجدير بالذكر، أن طارق السيد قاد فريق البطائح للتأهل إلى دور 16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الحالي، ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في دوري «الهواة»، منافساً على الصعود إلى دوري الخليج العربي.

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