النصر يستضيف ملتقى عودة الجماهير للملاعب

المصدر: البيان الإلكتروني

ينظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شرطة دبي ملتقى "عودة الجماهير للملاعب الرياضية" تحت شعار "التزامكم سعادة" وذلك في الساعة التاسعة و45 دقيقة من صباح يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري في صالة الاجتماعات بإستاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي.

و يتقدم المشاركين في الملتقى الذي يسلط الضوء على الاستعدادات الجارية من أجل عودة الجماهير و يستمر حتى الساعة 1 ظهرا سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي و اللواء عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي

وكذلك متحدثين من مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي وعدد من المؤسسات الرياضية المحلية والدولية والمؤسسات الإعلامية ومنظمي الفعاليات الرياضية، حيث سيتم تسليط الضوء على الاستعدادات الحالية من أجل عودة الجماهير و الإجراءات التي يجب اتباعها وفق معايير السلامة والوقاية المعتمدة من الجهات الرسمية بما يضمن سلامة الجمهور ومتعة المشاهدة والتفاعل مع المنافسات

كما سيتم أيضا تسليط الضوء على بعض التجارب العالمية في عودة الجماهير للملاعب في الظروف الحالية التي تتطلب تشديد إجراءات السلامة والوقاية في الملاعب على مستوى اللاعبين والإداريين والجمهور.

ويتضمن الملتقى عدة جلسات تحمل الأولى عنوان "إجراءات عودة الجماهير في ظل جائحة كوفيد19 " ويتحدث فيها ممثلون عن مجلس دبي الرياضي و اتحاد الإمارات لكرة السلة و بطولة موانئ دبي العالمية للغولف

وتحمل الجلسة الثانية عنوان عودة الجماهير في الدوريات الأوروبية ودولة الإمارات، ويتحدث فيها متحدثون من داخل وخارج الدولة بمشاركة ممثلين عن رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم و اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ويتحدث في الجلسة الثالثة ممثل عن شرطة دبي حيث يسلط الضوء على دور المؤسسات الرقابية لضمان "التشجيع الامن "، فيما سيتحدث في الجلسة الرابعة المدراء التنفيذيين لأندية دبي وعدد من الإعلاميين من الصحف والقنوات الرياضية والإذاعات، كما ستضمن الملتقى جولة في مدرجات إستاد آل مكتوم لكرة القدم والصالة الرياضية المغلقة بنادي النصر لعرض إجراءات الدخول والجلوس التي سيتم تطبيقها مع عودة الجماهير للملاعب والصالات بما يضمن السلامة للجميع.

من جهته، ثمن اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، الدعم اللامحدود من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومتابعته المباشرة للفرق الميدانية لحملة "التزامكم سعادة"،

مشيدا في الوقت ذاته بجميع الشركاء الاستراتيجيين لمساهمتهم في إنجاح فعاليات وانشطة الحملة والتي تعد امتدادا لتطبيق قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وجهود وزارة الداخلية الداعية إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، وعدم التعصب، والتنافس الشريف من خلال التشجيع الحضاري.

وأكد على حرص شرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي للإعلام، واتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة الأندية الإماراتية المحترفة لكرة القدم والاتحادات الرياضية في الدولة، على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية من أجل نشر مبادئ اللعب النظيف والتشجيع الآمن، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم.

وأوضح، أن تطور حملة "التزامكم سعادة" ودخولها العام الرابع بخطوات ثابتة، لهو نجاح للجميع، ونتيجه حتمية لتضافر جهود الشركاء وتعاونهم، والتزام المشجعين وإدراكهم بأنهم يمثلون صورة مشرقة ومشرفة لجماهير دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يساعد رجال الأمن بشكل خاص ورجال شرطة دبي بشكل عام على أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، إلى جانب تطبيق الإجراءات وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في المباريات والفعاليات الرياضية.

وأشار اللواء الغيثي إلى أن هذا العام يشهد تحديا مختلفا يُوجب علينا بالضرورة تحمل مسؤولية مشتركة في ظل الأزمة العالمية لتفشي جائحة كورونا، والعمل يداً بيد في سبيل الحد من انتشاره وفق معايير السلامة وتعليمات الوقاية المتبعة، والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والجهات الحكومية، إضافة إلى منح الجمهور الفرصة للاستمتاع بالعروض الرياضية الجميلة المختلفة، مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الرياضيين.

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