الوحدة ينتظر وضوح الرؤية

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

ينتظر الوحدة وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الكروي من أجل الاستقرار على أنسب طريقة لعودة الفريق للتدريبات والمتوقع أن تبدأ مع منتصف يوليو المقبل.

وقال مصدر بنادي الوحدة إنه لم يتحدد حتى الآن الموعد النهائي لعودة تدريبات الفريق انتظاراً للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ومنح الفرق الضوء الأخضر للتدريب وإن كان من المنتظر عودة اللاعبين الذين غادروا إلى بلادهم وهم الكونغولي مبوكو والكوري لي ميونغ لقضاء الإجازة بعد أن تحدد منتصف يونيو الجاري في حالة عودة رحلات الطيران، مشيراً إلى أنه في حال إقرار السماح للأندية بالعودة للتدريبات سيبدأ النادي بصورة اعتيادية بإجراء الفحوص الطبية وتدريبات اللياقة البدنية كالمعتاد في بداية التجمع قبل بداية الموسم ووفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأضاف إن الوضع الحالي وضع الأندية في موقف صعب وخصوصاً أنه بات من الصعوبة إقامة معسكرات إعداد خارجية والاستعاضة عنها ببرنامج إعداد داخلي في حال الاستعانة بتقنيات لتكييف الملاعب لإجراء التدريبات، أو التعامل مع الأمر الواقع وخوض التدريبات بشكل اعتيادي رغم حرارة الجو.

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