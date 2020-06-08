حسين سهيل: صعوبة عودة التدريبات

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

شدد حسين سهيل مدير فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، على صعوبة إمكانية عودة التدريبات الجماعية للفرق خلال منتصف يوليو المقبل، وذلك لاحتياج اللاعبين إلى فترة إعداد جديدة وطويلة، على إثر توقف الدوري والتدريبات الجماعية، منذ منتصف مارس الماضي.

وأضاف، ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس، لا تساعد على عودة التدريبات أو إقامة مباريات، وستعرّض اللاعبين للإرهاق الشديد، وأيضاً الإصابات، بالإضافة إلى أن الملاعب تجري صيانة موسمية في هذه الفترة من العام.

وأشار حسين سهيل إلى أن انتهاء عقود اللاعبين، وتفريغ بعض الأندية من لاعبين مهمين، نتيجة عدم وجود قرار بالتمديد إلى حين انتهاء الموسم، مع ضبابية صورة عودة منافسات الدوري من الأساس، يجعل من العودة أمراً صعباً.

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