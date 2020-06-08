اليماحي: الفجيرة يترقب

المصدر: (الفجيرة ـ محمد فضل)

أكد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة أن عودة الأندية للتدريبات تأهباً لاستحقاقات الموسم الكروي المقبل لا تتم إلا بشروط ولوائح يتم تحديدها من قبل اتحاد كرة القدم وذلك وفقاً لاحترازات وشروط معينة من المفترض أن يقوم الاتحاد بتمليكها كافة الأندية سواء لتلك التي توجد في دوري الخليج العربي أو دوري الـهواة أو علـــــى مســــــتوى دوري الدرجة الثانية.

وأشار اليماحي إلى أن الفجيرة لن يستعجل العودة للتدريبات ما لم تكن هناك معالم واضحة بشأن حسم مصير الموسم الكروي الحالي والذي من المفترض أن تقرر هويته في أقرب وقت ممكن من قبل الاتحاد حتى تعرف الأندية ما الذي يمكن فعله في المستقبل إما ببدء تدريبات الموسم الكروي الجديد 2021-2020 أو انتظار قرار مصير الموسم الحالي الذي أرى صعوبة كبيرة في إكماله خلال أشهر الصيف لاعتبارات كثيرة ومنها ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية إلى جانب انتهاء عقود معظم اللاعبين سواء الأجانب أو المواطنين. وقال اليماحي: من وجهة نظري الشخصية فإن إلغاء المسابقة أفضل لكافة الأندية.

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