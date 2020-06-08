المحرزي: مسافي جاهز

المصدر: (الفجيرة ـ البيان الرياضي)

قال سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة مسافي، بأن لاعبي النادي سيكونون على أُهبة الاستعداد لتدشين التجمع الداخلي وبدء التدريبات، وذلك تأهباً لمسابقات الموسم الكروي الجديد، لكن المحرزي عاد: أعتقد بأن تحديد مصير الموسم الكروي الحالي 2019 - 2020 مهم جداً وعلى ضوئه ستضع لجنة الكرة بالنادي روزنامة التدريبات والتمارين، إما باستكمال مباريات مسابقة دوري الدرجة الحالي أو في حالة الإلغاء.

وجدد المحرزي قوله: مسافي جاهز تماماً ويتوقع كل السيناريوهات التي تقرر مصير الموسم الكروي.

كما أكد المحرزي وجود مفاوضات تتم حالياً مع مدرب لم يكشف عن اسمه لتولي قيادة الفريق، وذلك خلفاً للمواطن جمال الحساني الذي انتهى عقده مع الفريق الأول خلال أبريل الماضي، منوهاً إلى أن المدرب الجديد والذي سيتم التعاقد معه سيحدد بالتأكيد بالتشاور مع إدارة النادي موعد بدء التجمع، والذي سيكون مؤجلاً إلى وضوح الرؤية بشأن استحقاقات الموسم الكروي الحالي الذي توقف بسبب تفشي جائحة كورونا «كوفيد 19»، والتي أدت إلى شلل الحياة بأكملها في معظم دول العالم.

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