عبد الملك: شباب الأهلي ينتظر مصير الموسم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد إبراهيم عبد الملك عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أنه ليس هناك مخطط لكيفية عودة الفريق الأول للكرة بالنادي للتدريبات، خلال منتصف يوليو المقبل، لأنه لم يصدر حتى الآن قرار واضح ومباشر من اتحاد الكرة الإماراتي بهذا الشأن، كما لم يتحدد أيضاً بشكل واضح، ما إذا كان سيتم استكمال الموسم الحالي أم سيتم إلغاؤه، والبدء بالموسم الجديد.

تخطيط

وطالب اتحاد الكرة بوضوح وبسرعة اتخاذ القرار، لأن التأخير ليس في مصلحة الكرة الإماراتية، موضحاً أن هناك أموراً كثيرة معلقة بقرار الاتحاد، ومنها التخطيط لكيفية عودة التدريبات، مع مراعاة أن كل الأندية لديها لاعبون خارج الدولة، وعودتهم في ظل الظروف الراهنة يستلزم الكثير من الترتيبات، مع إمكانية دخولهم الحجر الصحي لمدة 14 يوماً لدى وصولهم إلى الدولة.

حيرة

وأضاف أن هناك عقود لاعبين منتهية أوائل يونيو الجاري، خاصة من اللاعبين الأجانب، والأندية كلها، وليس شباب الأهلي فقط، لا تعرف حتى الآن ما إذا كانت هناك إمكانية لتمديد التعاقد لمدة ثلاثة أشهر إذا كان هناك استكمال للموسم، أم يتم الاستغناء عنهم، والعمل على التحضير للموسم الجديد، بالبحث عن لاعبين أجانب جدد حال عدم الرغبة في بقاء اللاعبين الحاليين في أندية الدولة.

ظروف

ولم يستبعد إبراهيم عبد الملك إمكانية إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، استعداداً للموسم المقبل، لصعوبة التدريب خلال شهور الصيف بالدولة، ولكنه اشترط أن تسمح الظروف الصحية بذلك، وربط القرار أيضاً، بقرار اتحاد الكرة الإماراتي، بإكمال الموسم أو بإلغائه، والإعلان عن التوقيتات والمواعيد بشكل محدد لاستئناف نشاط كرة القدم في الدولة.

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