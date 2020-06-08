نجومنا.. يداً بيد مع شرطة دبي ضد «كورونا»

المصدر: دبي- علي الظاهري

شارك مجموعة من نجوم كرة القدم، يداً بيد مع فرقة الدراجات الهوائية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتغطية الأمنية، للحد من انتشار جائحة فيروس «كورونا»، وضمت الجولة الأمنية، مجموعة من النجوم السابقين والمدربين، أبرزهم محسن مصبح، وخالد إسماعيل وعبد الرحمن محمد، وفهد خميس، ومهدي علي وصلاح راشد، وبخيت سعد، وبدر حارب.

وأعرب عبد الرحمن محمد عن سعادته بالمشاركة مع شرطة دبي، في المبادرة الهادفة إلى توعية المجتمع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وقال لـ «البيان الرياضي»، الجولة الأمنية استغرقت ساعة، وكانت الانطلاقة من شاطئ «لامير دبي»، إلى منطقة «سيتي ووك»، وتم التواصل مع بعض الأفراد، من أجل الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأشاد عبد الرحمن محمد، بتجاوب الجمهور مع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والتباعد، كما حرص مرتادو الطرقات على إفساح المجال للفريق الأمني على الدراجات الهوائية وقال: المسؤولية المجتمعية تستدعي مشاركة الجميع من أجل محاربة «كورونا»، ويعتبر الرياضيون من الفئات المؤثرة في شريحة كبيرة من الجمهور.

وأوضح أن تجربة قيادة الدراجات الهوائية، لم تكن صعبة، لأن غالبية النجوم من هواة هذه الرياضة .

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