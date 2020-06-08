اتحاد الكرة يحسم مصير الدوري أول يوليو

المصدر: دبي- العوضي النمر

يحسم اتحاد الكرة مصير دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى عن الموسم الحالي، في نهاية يونيو وبداية يوليو المقبل، سواء باستكمال المباريات المتبقية أو بالإلغاء، بعد التشاور مع الجهات المعنية المسؤولة عن التعامل مع جائحة كورونا «كوفيد 19»، حيث ستتم مراعاة سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل اتخاذ القرار النهائي، ويأمل الاتحاد في انحصار الجائحة خلال الفترة المقبلة.

ويعكف مسؤولو رابطة المحترفين علي وضع كافة السيناريوهات المتعلقة بمصير دوري الخليج العربي وفق روزنامة الاتحاد الآسيوي، حيث لم يصدر حتى الآن قرار استكمال دوري أبطال آسيا بشكل رسمي، ومن المتوقع أن تعقد لجنة المسابقات في الاتحاد القاري اجتماعا خلال الأيام المقبلة لاعتماد الموعد النهائي وإبلاغ الاتحادات الوطنية به، وان كانت المؤشرات تشير إلي استكمال المباريات في بداية سبتمبر المقبل، من خلال اقامتها بنظام التجميع في عدة دول، وستكون الإمارات من بينها بعد أن أبدت استعدادها لاستضافة المباريات.

ويتوقع تحديد شهر أكتوبر لإقامة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل ألي مونديال 2022 وكاس آسيا 2023، ما يعني ازدحام الرُوزنامة بالعديد من البطولات وضيق الوقت.

في الوقت نفسه أبدت العديد من الأندية تحفظها على استئناف التدريبات في منتصف يوليو المقبل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الفترة لما يفوق 40 درجة مئوية، مما سيكون له الأثر السلبي علي سلامة اللاعبين خاصة وانه يصعب المغامرة بإقامة معسكرات تدريبية خارجية، في ظل جائحة كورونا وطالبت الأندية بضرورة الاستعجال بتحديد مصير المسابقات المحلية من اجل وضع خطط وبرامج الموسم الجديد.

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