راشد بن حميد: نعمل على استكمال الدوري في أغسطس

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، عودة الفرق الكروية للتدريبات خلال يوليو المقبل تمهيداً لاستكمال دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل، إلا في حال وجود ظرف قهري يحول دون ذلك، وقال كل المؤشرات تدل على قدرتنا على إكمال المسابقة في شهر أغسطس، وقال نحن نتشاور مع الجهات المعنية قبل التوصل لقرار نهائي لأن صحة وسلامة اللاعبين أولوية أولى لنا.

فيما كشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال حديثه لقناة دبي الرياضية عن أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة سيقام في الربع الأخير من العام الحالي نظراً لأن المسابقة غالية على كل مواطني الدولة.

وأشار رئيس اتحاد الكرة الإماراتي إلى إمكانية خفض تكاليف التعاقد مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة بما لا يرهق ميزانية الأندية، وقال يمكننا خفض تكاليف تعاقد اللاعبين عن طريق إشراك عدد أكبر من اللاعبين المواطنين في دورينا ومشاركة اللاعبين المقيمين من شأنها أن تزيد عدد الممارسين للعبة، حيث نخطط لزيادة عدد الممارسين إلى 20 ألف لاعب، وبالتالي تنخفض القيمة السوقية للتعاقد مع اللاعبين.

وعن المنتخب الوطني ومشاركته في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، يقول الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن المنتخب له أولوية كبيرة من عمل الاتحاد كونه الواجهة الرئيسة لكرة الإمارات، ونحن الآن في مرحلة اختيار الجهاز الفني الذي يتولى مهمة تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد تحديد مواعيد المباريات، حيث تتم المفاضلة الآن بين أربعة مدربين.

وبسؤال رئيس الاتحاد عن وجود اسم المدرب الروماني كوزمين والصربي فوك رازوفيتش الأكثر تداولاً في الشارع الرياضي من ضمن المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني، قال إنهما من ضمن الأسماء التي طرحت في المرحلة الأولي، ولكنه لم يكشف عن تواجدهما في القائمة النهائية.

وعن تواجد الثلاثي تيغالي وليما وكايو مع الأبيض يقول رئيس اتحاد الكرة لا شك أنهم إضافة كبيرة للمنتخب لكن العامل الأساسي في النجاح هو الالتزام والجدية في التحضير.

وتحدث الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن التعاون بين مختلف القطاعات لدعم الكرة الإماراتية بقوله، الاتحاد لديه إمكانيات مادية وفيرة وما ينقصنا هو توافق الخطط والرؤى والتعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات الرياضية بما يخدم كرة الإمارات، وقال نحن نعمل حالياً على تعيين شركة استشارية لوضع الخطة المستقبلية للنهوض بكرة الإمارات.

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