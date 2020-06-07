الشارقة يضم الظنحاني قادما من الوحدة لثلاثة مواسم

المصدر: الشارقة- عز الدين جادالله

نجح نادي الشارقة لكرة القدم بالحصول على خدمات الظهير خالد الظنحاني لاعب منتخب الإمارات الأولمبي قادماً من نادي الوحدة وقد وقع اللاعب صاحب الـ (23 عاماً) عقدا مساء اليوم لمدة 3 مواسم ليدافع من خلاله عن ألوان الشارقة.

وحضر التوقيع كلا من بدر احمد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين وابراهيم بن غافان مدير شؤون الاحتراف من جانب نادي الشارقة بالإضافة إلى اللاعب ووكيل أعماله.

يذكر أن اللاعب خالد الظنحاني قد بدأ مشواره الكروي في نادي دبا الفجيرة قبل انتقاله لنادي الوحدة في عام 2016 وقد لعب لنادي بني ياس على سبيل الإعارة في عام 2019، ودافع الظنحاني بقميص منتخبنا الوطني منذ تواجده في الفئات السنية حتى وصل للمنتخب الاولمبي في الفترة الحالية، وخلال مشواره في الاحتراف لعب الظنحاني 6498 دقيقة سجل خلالها 3 أهداف.

وكانت المشاركات الأكثر في بطولة دوري الخليج العربي بواقع 2831 دقيقة خلال المواسم جميعها، وبالرجوع الى احصائيات الموسم الحالي نجح خالد في 63.6٪‏ من محاولات الافتكاك و50٪‏ نسبة نجاحه في الالتحامات، كما بلغت نسبة التمرير لديه 69.6٪‏ خلال الفترة السابقة حيث مرر 135 تمريره ناجحة من أصل 194 تمريرة قام بها.

ومن جانبه أعرب اللاعب خالد الظنحاني عن سعادته الكبيرة بإنضمامه الى نادي الشارقة وتمنى أن يوفق مع اخوانه اللاعبين لكتابة التاريخ مع النادي خصوصا وأن نادي الشارقة أحد أعمدة الدوري الاماراتي ويمتلك تاريخ كبير وبطولات عديدة وقاعدة جماهيرية كبيرة.

وكشف خالد الظنحاني على حرصه بأن يقدم كل ما لديه ليكون في تشكيلة المدرب عبدالعزيز العنبري الأساسية والتي تضم مجموعة من اللاعبين على مستوى عالي كما يتطلع إلى استمراره في تمثيل الابيض الإماراتي حتى الوصول للمنتخب الاول. وأضاف: وجود الثلاثي (سالم سلطان، محمد عبدالباسط، طارق الخديم) المنضم في الموسم الماضي مع الشارقة وما حققوه من نجاحات أسهم في انتقالي لصفوف الشارقة الى جانب الصداقات التي امتلكها مع عدد من لاعبي الشارقة في المنتخب الاولمبي، وسعيد بردة فعل الجماهير الشرقاوية بعد تردد اسمي وقرب انتقالي إلى الشارقة وبإذن الله سأكون عند حسن ظن الإدارة والجهاز الفني والجماهير وجميع من وثق بإمكانياتي، وجمهور الشارقة غني عن التعريف ويعتبر من أكبر الجماهير في الدولة والمعروف عنها عشقها للشعار ومساندة فريقها في جميع المحافل.

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