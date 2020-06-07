البطائح يتعاقد مع عصام عبده لتدريب الفريق الأول

المصدر: دبي- العوضي النمر

اتم نادي البطائح تعاقده مع المدرب المصري عصام عبده لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الجديد، ليخلف مواطنه طارق السيد.

ويمتلك عصام عبده خبرة جيدة بأمور الفريق حيث كان يعمل ضمن الجهاز الفني للفريق خلال الموسم الحالي والذي نجح في احتلال الفريق المركز الثالث في أول مشاركه له بدوري الدرجة الأولي حيث ظهر الفريق المستوي طيب نال به اعجاب النقاد والمراقبين.

وأكد حمد سالم الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح ان اختيار عصام عبده يأتي في إطار حرص إدارة النادي على توفير مزيد من الاستقرار أمام الفريق الأول وسعياً لمواصلة النجاح خلال المرحلة المقبلة.

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