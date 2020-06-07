الآسيوي" يؤكد على قوة الصراع في المجموعة السابعة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أن قوة المنافسة في المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي يحتل فيها منتخبنا الوطني الأول المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، مع وجود فارق 5 نقاط فقط بين أول أربعة منتخبات.

وأشار الاتحاد القاري، إلى تصدر فيتنام للترتيب برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطتين أمام ماليزيا بالمركز الثاني، و3 نقاط عن تايلاند بالمركز الثالث، وإلى أن منتخب الإمارات "الأبيض"، يطمح في تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة أمام ماليزيا، من أجل العودة بقوة للمنافسة.

وكان الاتحاد الآسيوي، قد حدد موعد أولى مباريات منتخبنا أمام ماليزيا في الدولة يوم 8 أكتوبر المقبل، على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج الإمارات يوم 13 من الشهر نفسه، فيما سيلعب آخر مباراتين له في التصفيات على أرض الإمارات أمام تايلند وفيتنام يومي 12 و17 نوفمبر 2020.

واستعرض الاتحاد الآسيوي، الموقف في باقي مجموعات التصفيات، مشيراً إلى حصاد 3 منتخبات للعلامة الكاملة حتى الآن، ومنها منتخب سوريا الذي حصد 5 انتصارات كاملة ضمن المجموعة الأولى، ويعتبر في وضع أفضل في كامل التصفيات حتى الآن، كما أن منتخبي أستراليا واليابان، حصدا العلامة الكاملة، بعدما حققا الفوز في أول 4 مباريات لكل منهما، ضمن المجموعتين الثانية والسادسة على التوالي.

وتحققت العلامة الكاملة لمنتخب سوريا تحت قيادة المدرب السابق فجر إبراهيم، قبل أن يستلم التونسي نبيل معلول، مهمة قيادة الجهاز الفني في مارس الماضي، وينتظر الآن خوض المباراة الأولى للفريق.

وكان منتخب سوريا، قد وضع نفسه في موقف مثالي لحجز بطاقة التأهل للدور الثالث من التصفيات، ويتقدم بفارق 8 نقاط عن منتخب الصين الذي لعب مباراة أقل، ولا زالت آمال منتخب الفلبين قائمة في المنافسة، خاصة بعدما تعادله مع الصين في نوفمبر الماضي في باكولود، ويتساوى برصيد 7 نقاط مع الصين، وفي المقابل فقدت المالديف وغوام فرص المنافسة بعد حصولهما على نقطة واحدة لغاية الآن.

وفي المجموعة الثانية يتصدر منتخب أستراليا بفارق نقطتين أمام الكويت التي لعبت مباراة أكثر، وتفوق منتخب أستراليا على جميع خصومه في أول 4 مباريات، ويطمح في تحقيق الظهور الخامس على التوالي في نهائيات كأس العالم، ومنتخب اليابان في وضع مريح أكثر، وفاز تحت قيادة المدرب هاجيمي مورياسو، في مبارياته الأربع ضمن المجموعة السادسة، ويتصدر بفارق 5 نقاط كاملة عن قرغيزستان وطاجيكستان، و6 نقاط أمام ميانمار.

وفي بقية المجموعات، لا زالت المنافسة قوية من أجل التأهل للدور التالي، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، ومع أهمية التأهل للدور المقبل في التصفيات، فإن المنافسة مرشحة لأن تشتعل مع استئناف المباريات.

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