%70.5 يؤيدون خصم نقاط من المخالفين لتدابير مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

أيد 70.5 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، عبر الموقع الإلكتروني والحساب الرسمي للصحيفة على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، خصم نقاط الأندية في حال مخالفتها للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، في حين رفض 29.5 % من المشاركين الفكرة.

وناقشت «البيان» الموضوع عبر سؤال مفاده: هل تؤيد خصم نقاط من رصيد فرق دوري الإمارات التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية ضد «كورونا»؟

وأجمع 75 % من المشاركين على الموقع الإلكتروني، على أن تطبيق المقترح في حال استئناف دوري الخليج العربي، يهدف لتشجيع الأندية على الالتزام بالتدابير الوقائية، مقابل 25% لم يؤيدوا الفكرة، وفي «تويتر»، ذهبت نسبة 66 % من الأصوات لصالح تطبيق مقترح خصم النقاط من الفرق غير الملتزمة، مقابل 34% رفضوا ذلك.

خبرة

وأكد سلطان حارب الفلاحي المرشح السابق لمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة أن دوري المحترفين تأسس بشكل صحيح، ولدينا خبرة جيدة في التنظيم والالتزام بالإجراءات والقوانين، والأندية باتت تمتلك هذه الخبرة، وقال: لا ننسى أن الإشراف والرقابة على الأندية يتم بصورة احترافية، ولا توجد مشكلة في هذا الجانب، ولا أعتقد أننا سنضطر إلى خصم نقاط من الأندية في حال عدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية ضد «كورونا» كما هو الحال في بعض الدوريات الأوروبية، واعتقد أنه سيكون هناك التزام كامل من الأندية.

وأضاف: استئناف دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل يعد مجازفة وإنفاقاً للأموال بدون طائل، وفي حال كان هذا هو القرار النهائي فإن الأندية مطالبة بالتحضير من الآن، وهو أمر في غاية الصعوبة في ظل الأجواء الحارة، يتطلب خوض التدريبات في أماكن مغلقة وليست مفتوحة، ومن الصعب مغادرة الدولة إلى إحدى الدول الأوروبية لإقامة معسكر وما شابه في ظل جائحة «كورونا».

ضغط

وتابع: تغيير الملاعب وتحويلها إلى مكيفة بين يوم وليلة من الصعب تحقيقه، مشيراً إلى وجود توقفات كثيرة مقبلة نظراً للمشاركات الآسيوية والتصفيات وخلافه، ما سيشكل ضغطاً على الأندية، والحل من وجهة نظري يتمثل في إلغاء النسخة الحالية من دوري الخليج العربي، مع إقامة جمعية عمومية تحدد هل سيتم إعلان فائز أم أن الأمر سيقتصر على إلغاء هذه النسخة من المسابقة حتى لا تكون هناك حساسيات بين الأندية، والمهم هو عدم استكمال المباريات وهو القرار الذي سيحل الكثير من الأمور، وسيعطي الأندية فرصة التحضير للموسم المقبل ويحررها من الضغوط.

وتابع: من الصعب مقارنتنا بالدوريات الأوروبية فالأجواء مختلفة ودرجة الحرارة في أغسطس ستكون مرتفعة جداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز