دبي تستقبل لاعبي مدارس سيتي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تعود مدارس سيتي لكرة القدم في دبي، اليوم، لاستقبال اللاعبين الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، في موقعين جديدين، هما «كورة دوم» في الوصل، و«جست بلاي» في القوز، ويتم الالتزام بالشروط التي حددها مجلس دبي الرياضي، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل يومي، وتتضمن قياس درجة الحرارة، وتعقيم جميع المعدات في كل ساعة، والالتزام بعدم التلامس، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التزام اللاعبين والمدربين بارتداء الكمامات والقفازات.

وأكد سايمون هيويت مدير عمليات كرة القدم لمدارس سيتي في الشرق الأوسط ، العمل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومواقع التدريب، لضمان الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة، وقال نستقبل اللاعبين واللاعبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 من مختلف المستويات المهارية.

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