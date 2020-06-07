خطط تطويرية لمسابقات «المحترفين» في الموسم الجديد

المصدر: دبي - العوضي النمر

تكشف رابطة المحترفين، خلال الأيام المقبلة، النقاب عن عدد من المشاريع والخطط التطويرية الخاصة بمسابقاتها للموسم الجديد المتوقع أن ينطلق في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل، وعلم «البيان الرياضي» أنه تم الاتفاق على عدم إلغاء بطولة كأس الخليج العربي، لحفظ حقوق الأندية والشركات والجهات الراعية، ولكن المسابقة سوف تشهد تغييراً جذرياً في نظامها، حيث من المتوقع أن تقام بنظام خروج المغلوب اختصاراً للوقت مع تغيير نظام توزيع الجوائز المالية للمسابقة لتحفيز الأندية على الاهتمام بها، بحيث يتم توزيع الجوائز المخصصة للمسابقة بناءً على نتائج المباريات وعلى الصعود للمراحل النهائية.

وتشهد مسابقة تحت 21 عاماً تطويراً في آلية إقامتها، على أن تكون الفئة العمرية للاعبين المشاركين في الموسم المقبل من مواليد 2000 - 2001 إضافة إلى 4 لاعبين من مواليد 1999، وتهدف المسابقة إلى ربط المرحلة العمرية بين فرق المراحل السنية والفريق الأول، كما أنها تخدم المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب، ولن يتم ربطها بالدوري حتى تتم تغطيتها إعلامياً بطريقة منفصلة، أو إقامة المسابقة بعد يومين من مباراة الفريق الأول، مع إعادة توزيع العوائد المالية الخاصة بالمسابقة، بعد أن أجمعت الأندية على أهميتها وضرورة الإبقاء عليها مع العمل على تطويرها.

ويشهد الموسم الجديد تطبيق آلية جديدة لمشاركة اللاعب المقيم على إثر احتجاج بعض الأندية على وجود خطأ في التطبيق الميداني، إذ سيتم وضع شروط لتقنين استقدام اللاعب المقيم، إضافة إلى الشروط الأساسية، وهي أن يكون عمره 19 عاماً أو أصغر، وألا يكون شارك مع منتخب بلاده حتى يتم الاستفادة منه مالياً وفنياً في حال إتمامه عاماً على الأقل داخل الدولة. وستكون هناك شروط لقيد اللاعب المقيم، ومنها أن يكون لديه إقامة بالدولة لمدة سنة أو أكثر، ويكون لاعباً محترفاً مع عدم المساس باللاعبين المسجلين في الموسم السابق.

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