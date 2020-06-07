البحر ينادي «الفرسان»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بعد التزام منزلي طويل، ومع عودة الحياة في دبي إلى طبيعتها، توجّه عدد من نجوم شباب الأهلي إلى البحر بحثاً عن الراحة النفسية التي توفرها المناظر الطبيعية الجميلة، وقام اللاعب الدولي وليد عباس، مدافع «فرسان دبي»، برحلة بحرية في دبي، وقاد بنفسه اليخت، ونشر فيديو على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، ظهر فيه مستمتعاً بالرحلة، وحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وجاءت الرحلة البحرية بعد اطمئنان وليد عباس على تجديد تعاقده مع شباب الأهلي لمدة موسم ليظل مدافعاً عن شعار النادي الذي يعشقه.

واصطحب المهاجم لوفانور زوجته وطفليه إلى شاطئ البحر، للترفيه بعد فترة الالتزام المنزلي الطويل، والمعروف عن لوفانور وعائلته عشقهم لـ«دانة الدنيا» والبحر، وظهروا في الجولة وهم ملتزمون بالإجراءات الوقائية.

وفضّل محمد جمعة «بيليه» الاستمتاع بالسباحة مع طفلته الصغيرة، ولكن في حوض سباحة داخل المنزل، خاصة أن الطفلة لا تزال في شهورها الأولى.

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