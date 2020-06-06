«الأبيض» يواجه ماليزيا وإندونيسيا 8 و13 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حدّد الاتحاد الآسيوي المواعيد الجديدة للجولات الأربع المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وتلعب مباراتان يومي 8 و13 أكتوبر المقبل، ومباراتان يومي 12 و17 نوفمبر بعد التنسيق مع «فيفا».

ووفقاً للمواعيد الجديدة، يستضيف «الأبيض» منتخب ماليزيا 8 أكتوبر، ويواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 أكتوبر، فيما يلعب منتخبنا آخر مباراتين في التصفيات بالدولة أمام تايلاند وفيتنام 12 و17 نوفمبر.

وطبقاً للوائح التصفيات، يتم تحديد الملاعب المستضيفة للمباريات قبل شهرين من موعد كل مباراة، ويقوم اتحاد الإمارات لكرة القدم بتحديد ملعب مباراة «الأبيض» وماليزيا قبل 31 يوليو، فيما يتم تحديد ملعب مباراتي تايلاند وفيتنام قبل 31 أغسطس.

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