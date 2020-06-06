«قضاة الملاعب» يناقشون تعديلات «فيفا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت إدارة «قضاة الملاعب» باتحاد الإمارات لكرة القدم أول من أمس اجتماعاً فنياً عن بُعد لمناقشة التعديلات الجديدة لقانون كرة القدم التي أقرها واعتمدها المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم مؤخراً وذلك بمشاركة 65 حكماً ومساعداً.

وتناول الاجتماع التعديلات والإيضاحات الجديدة التي أقرها واعتمدها المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم (أيفاب) لقانون اللعبة 2020-2021 والمفترض العمل بها بداية من شهر يونيو الجاري، وإن أعطى المجلس التشريعي حرية للاتحادات الأعضاء بالعمل بالقوانين الحالية أو البدء بالعمل بالتعديلات الجديدة.

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