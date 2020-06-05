"الشارقة الرياضي" يقف على خُطط العودة التدريجية لأندية الإمارة

المصدر: متابعة – محمد فضل

قام فريق العمل المختص بترتيبات وخطة عودة النشاط الرياضي التدريجي بأندية الإمارة الباسمة والذي كونه مجلس الشارقة الرياضي برئاسة سعيد العاجل الخبير الرياضي بالمجلس بزيارات متنوعة لأندية المنطقة الشرقية على رأسها كلباء وخورفكان، دبا الحصن والذيد.

وتطرقت اللقاءات التى أجراها أعضاء فريق العمل بالمجلس الرياضي مع قيادات الأندية إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان تقليل التعرض للإصابة بفايروس كوفيد 19، وذلك تأكيداً على حرص مجلس الشارقة الرياضي على سلامة جميع العاملين ومرتادي الأندية الرياضية بالإمارة الباسمة، إلى جانب الوقوف على المخاطر الصحية التي يتوجب التعايش معها لحين زوال هذه الجائحة.

وضم وفد مجلس الشارقة كل من: بخيت سعيد القرص ومحمد أحمد حجازي وكان في استقباله بخورفكان مبارك مسعود الحمادي وعلي خليل الحوسني عضوي مجلس إدارة الشركة، والدكتور إيهاب سالم المدير التنفيذي لشركة خورفكان لكرة القدم.

فيما استقبل الوفد بنادي كلباء كل من: خالد سعيد النقبي المدير التنفيذي ومحمد مراد مدير الترخيص وقام الوفد باختتام زيارته لنادي دبا الحصن .

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