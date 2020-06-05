الزعابي: أُفضِّل البقاء في الظفرة.. واللعب للأندية «أرزاق»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد محمد حمدان الزعابي لاعب وسط الظفرة، أن التقدير والاحترام اللذين وجدهما في ناديه خلال الموسم الحالي يشجعه على الاستمرار في صفوفه بعد أن أصبح لاعباً حراً في اختيار وجهته الجديدة، نافياً بشدة أن تكون المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود، مبيناً أنه يمتلك عروضاً من أندية أخرى وأن أولوية التوقيع ستكون للظفرة.

وأشار إلى أن رغبته في الاستمرار بالظفرة تعود إلى أسباب عدة، من بينها الدعم الكبير الذي وجده من إدارة النادي وزملائه اللاعبين وأيضاً الجهاز الفني بقيادة رازوفيتش، ذاكراً أن المدرب الصربي ظل يعامله مثل ابنه ومنحه فرصة اللعب وكان سبباً في تألقه خلال الموسم الحالي وأنه أوصى بالتعاقد معه ثقة في قدراته الفنية.

عروض

وكشف لاعب وسط الظفرة عن تلقيه عروضاً من العين وبني ياس في الفترة الماضية، وأضاف: وكيل أعمالي أبلغني بتلقيه للعروض وأن التفاوض مستمر، بالنسبة لي ثقة الأندية شيء جيد، وهذا تقدير كبير يدفعني للمزيد من العطاء في المواسم المقبلة.

وأكد الزعابي أنه رغم وجود العروض الجادة، لكنه يفضل الاستمرار في الظفرة لأنه يشعر براحة نفسية كبيرة في النادي ولأنه قدم معه تجربة جيدة.

وقال: وجدت فرصة اللعب أساسياً في عدد كبير من المباريات وقدمت مستويات جيدة بدعم وتعاون من زملائي اللاعبين ومساندة الجماهير، مشيرا إلى أنه حالياً لا يستطيع تحديد وجهته بشكل نهائي وأن استمراره مع الظفرة وارد، وكذلك انتقاله إلى ناد آخر، وأن اللعب للأندية "أرزاق وقسمة ونصيب" لأنه مازال في مرحلة التفاوض، وأن وجهته بالبقاء في الظفرة أو مغادرته ربما يتم قريباً عن طريق وكيله.

إصرار

وأكد أنه يواصل تدريباته بكل عزيمة وإصرار ويتدرب يومياً مع الالتزام بالتوجيهات الاحترازية، ذاكراً أنه يسعى لتقديم الأفضل دائماً وتطوير قدراته الفنية، وأن أي لاعب كرة قدم يعمل في كل موسم على تقديم مستوى أفضل من السابق.

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