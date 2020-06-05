الوصل يستقطب «أبو البصمة»

المصدر: دبي-علي شدهان

نجح الوصل في استقطاب الخبير البوسني طاهر هليجا، المعروف بكونه «أبو البصمة»، في غالبية محطات مشواره الفني الطويل مع الأكاديميات وفرق المراحل العمرية، وذلك للعمل مع كادره المعاون في أكاديمية النادي لكرة القدم، في إطار إعادة الهيكلة التي وضعتها الإدارة الصفراء للنهوض بواقع فرق المراحل، لتكون بمستوى الطموح خلال المواسم القليلة القادمة. ويضم الجهاز الفني المعاون لهليجا، جوزيف انجز مايكل مشرفاً فنياً على الفرق من 6 إلى 13 عاماً، ووحيد عبد الكريم مشرفاً عاماً على قطاع حراس المرمى.

مشوار حافل

ويحتفظ هليجا بمشوار فني حافل بقصص النجاح، واكتشاف اللاعبين الموهوبين، خلال عمله في أكاديميات ومدارس كرة القدم في أندية إماراتية عدة، بدأها مع الشعب «سابقاً»، ثم النصر، وتالياً دبي، قبل أن يقود العمل مع فرق أكاديمية نادي الرمس، ما جعله واحداً من أشهر خبراء العمل الفني في مجال الأكاديميات وفرق المراحل العمرية، بعدما نجح بوضع بصمته في غالبية محطات مشواره في هذا المجال الحيوي من العمل في عالم كرة القدم.

النقلة المتوقعة

وتعول إدارة نادي الوصل كثيراً، على التعاقد مع هيلغا وكادره الفني المعاون، من أجل إحداث النقلة المتوقعة، ووضع البصمة المرتقبة في قطاع الأكاديمية وفرق المراحل في القلعة الصفراء، انطلاقاً من الموسم الجديد، الذي يتوقع أن يشهد حركة تصحيح جذرية في العديد من مرافقه، بهدف الحصول على منتوج فائق الجودة من اللاعبين الموهوبين، الذين بمقدورهم الوصول إلى بوابة فريق الوصل الأول لكرة القدم في المواسم القادمة.

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