«الذيد» يبحث آليات عودة النشاط الرياضي

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

بحث نادي الذيد الرياضي، خلال استقباله لوفد مجلس الشارقة الرياضي، أوجه الاستعداد لعودة النشاط الرياضي بإمارة الشارقة، والتزام النادي، كجزء من المنظومة الرياضية، في فتح أبوابه لاستئناف العمل، ويعد الاجتماع مهماً لنادي الذيد، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الرياضي 2021-2020، وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر النادي، تحقيق التباعد، واتباع التوجيهات بخصوص الاجتماعات المشتركة، التنسيق المشترك بشأن ضمان السلامة العامة لموظفي ولاعبي وجماهير النادي، حضر من مجلس الشارقة الرياضي كل من سعيد علي العاجل رئيس الوفد، وعضوية بخيت سعيد القرص ومحمد أحمد حجازي، وحضر من نادي الذيد كل من الدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي بنادي الذيد، سالم الجاري المدير الإداري بنادي الذيد، والدكتور زكي يحيى سكرتير النادي وموظفو النادي.

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