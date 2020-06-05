اليماحي: «الفجيرة» مع إلغاء الموسم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ضم ناصر اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، صوته للمطالبين بإلغاء مسابقة دوري الخليج العربي بشكل تام، وليس إنهاء الموسم بوضعيته الحالية، في ظل تبقي عدد من الجولات، وقال اليماحي: من غير المعقول إنهاء المسابقة بالوضعية الراهنة، وتحديد بطل الدوري، ما يعني الظلم الذي يحيق ببقية الأندية، من الأفضل الإلغاء في ظل الظروف الصعبة التي أحدثها فيروس «كورونا»، إلى جانب سخونة الأجواء المناخية التي ستقف حجر عثرة أمام استئناف المسابقة خلال أشهر الصيف، وطالب اليماحي، اتحاد الكرة، بسرعة اتخاذ قرار مصير الموسم، حتى تتاح للأندية فرصة الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

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