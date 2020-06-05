«المحترفين» تحصد جائزة أفضل تقنية تلفزيونية مبتكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُوجت رابطة المحترفين، بجائزة أفضل تقنية تلفزيونية مبتكرة، للسنة الثانية على التوالي، ضمن جوائز «Digital Studio Awards 2020»، عن مشروعها «التصوير من منظور اللاعب»، والذي أطلقته بالتعاون مع شركة سبونيكس المتخصصة في تقنيات البث التلفزيوني، جاء ذلك في حفل أقيم أول من أمس، بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، وكانت الرابطة فازت بنفس الجائزة في العام الماضي، عن مشروع «المقعد الافتراضي».

وتعد الرابطة أول مؤسسة رياضية تنفذ هذه التقنية في الوطن العربي، وكانت الانطلاقة في نهائي كأس الخليج العربي، بين شباب الأهلي والوحدة، في الموسم الماضي، وتواصل تطبيقها في نهائي كأس الخليج العربي للموسم الجاري، بالإضافة إلى العديد من مباريات الدوري. وتتيح هذه التقنية، عرض لقطات مميزة، تصور رؤية الملعب من موقع اللاعب، وتعد إضافة جديدة ومميزة للبث التلفزيوني للمباريات، والذي تحرص الرابطة على تطويره بشكل مستمر، لتقدم للمشاهد مستوى عالياً من الجودة والتقنيات الحديثة.

وعبّر وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، عن سعادته بالإنجاز، وقال: الرابطة تواكب أحدث التقنيات، من أجل تحقيق الريادة، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية 2017 /‏‏ 2020، الهادفة إلى تطوير العمل، ورفع قيمة المسابقات، من خلال استخدام التطبيقات الذكية، والاعتماد على التقنيات الحديثة في تنظيم المباريات. وحققت الرابطة، العديد من الجوائز خلال السنوات الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز