راشد بن حميد: نهائي الكأس الغالية قبل نهاية 2020

المصدر: دبي- العوضي النمر

عبّر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية لقناة أبوظبي الرياضية ، عن رضاه عن نتائج اجتماع الاتحاد الآسيوي، مع ممثلي اتحادات غرب القارة، متمنياً حسم الموعد النهائي لمباريات دوري أبطال آسيا في أقرب وقت، حتى يستطيع اتحاد الكرة وضع الروزنامة المحلية، واشار إلى أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لن يتم إلغاؤه، نظراً لأهمية المسابقة ومكانتها، وقال «هذه البطولة مهمة، ويجب استمرارها، وربما تقام المباراة النهائية في الربع الأخير من العام الحالي».

وكشف رئيس اتحاد الكرة عن مطالبة الإمارات باستضافة إحدى مجموعات دوري أبطال آسيا، خاصة أن لديها أفضل بنية تحتية رياضية بالقارة، ولديها كل الخدمات المطلوبة لاستضافة أي بطولة قارية وعالمية، مشيرا إلى الجاهزية الكاملة لاستضافة المنافسات حتى لو أقيمت الأسبوع المقبل.

وكشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، النقاب عن قرب صدور قرار عودة الاندية التدريبات، وربما تستأنف منتصف يوليو، مؤكداً أن الطقس غير مناسب، ولكن الظروف تحتم ذلك، ولدينا بعض الأفكار لتخفيض حرارة بعض الملاعب، بالتنسيق مع الجهات العليا بالدولة.

وعن استكمال الدوي، قال: لا يوجد لدينا تواريخ ثابتة للروزنامة الآسيوية، ولذلك، فإن قرار الاستكمال ليس نهائياً، وسلامة اللاعبين، أهم من خوض المباريات، ولو رأينا هناك خطورة على اللاعبين، فسيتم إلغاء الدوري، مع إلغاء النتائج، ولن يكون هناك بطل ولا هبوط، وعموماً كل السيناريوهات مطروحة.

وبالنسبة لدوري الدرجة الأولى، قال وضع هذه المسابقة مختلف عن «المحترفين»، وإذا لم يستكمل الدوري، فلن يكون هناك صعود للفرق، ودعمنا مستمر لفرق الدوري، ولكن وفق الواجبات المطلوبة من الأندية.

وعن هوية مدرب المنتخب، قال: بدأنا التجهيز لاختيار مدرب المنتخب منذ فترة، وحالياً نحن في المراحل النهائية، وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال الأيام العشرة المقبلة، ولدينا 3 أسماء، وبعضهم كان لديه تجربة في الإمارات، وكلها أسماء عالمية، كما يوجد لدينا 11 مشروعاً لتطوير منتخباتنا.

وأضاف: خطتنا تستهدف عدداً أكبر من ممارسي اللعبة بالدولة، وإقامة المزيد من البطولات، وسيكون لدينا دوري درجة ثالثة.

وكشف رئيس اتحاد الكرة، عن قرب الاتفاق مع شركة عالمية، لوضع استراتيجية للاتحاد للسنوات المقبلة، وقال: سوف نستفيد من الخلوة الافتراضية المقبلة في الاستماع لآراء وأفكار المختصين، وتضمينها ضمن خططنا، ولا نعمل بمفردنا، بل نمد يد التعاون مع المجالس الرياضية والأندية، وكل الجهات المعنية، لرسم مستقبل مشرق لكرة الإمارات، وقال ستكون هناك مراجعة كل 6 أشهر لخططنا وبرامجنا، وأطالب بحسن الظن، ودعم العمل للخروج بأفضل النتائج.

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