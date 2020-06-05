3 مواسم جديدة لجمال معروف في صفوف العين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

أعلن نادي العين رسمياً، تمديد عقد جمال معروف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لثلاثة مواسم جديدة، بتوصية من المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق، وموافقة اللجنة الفنية للاحتراف، وبذلك حسمت شركة الكرة أول ملفات اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الشهر الجاري، وقطعت الطريق أمام محاولات التعاقد مع اللاعب من قبل أطراف أخرى، حسب ما أشارت إليه تقارير إخبارية بالفترة الأخيرة، ويتبقى تحديد موقف كل من المجري بالاس كوجاك، والكازاخستاني إسلام خان، ويتوقف أمر التمديد لهما من عدمه، على تقرير المدرب، واللجنة الفنية للاحتراف، حيث إن عقديهما مستمر حتى نهاية الموسم.

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