الشارقة يشكل مجلس الجماهير ويقترب من ضم الظنحاني

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة في اجتماعه الدوري برئاسة علي سالم المدفع قرار تشكيل " مجلس الجماهير " والذي سيُعنى بشؤون محبي وعشاق الملك وسيكون بمثابة حلقة وصل مع الإدارة، على أن يتم الكشف عن كافة تفاصيله بعد تجهيز المشروع بشكل كامل، كما اقتربت شركة كرة القدم من ضم لاعب الوحدة خالد الظنحاني، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودخلت إدارة شركة كرة القدم برئاسة عبد الله العجلة في عدة مفاوضات مع عدد من اللاعبين بهدف تدعيم الفريق بتعاقدات نوعية تشكل إضافة في المرحلة المقبلة.

وفي سياق قريب عقدت إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة اجتماعها الثاني، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المهيري وبحضور جميع أعضاء الإدارة، وبدأ الاجتماع بمناقشة الردود التي استلمتها إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي من الإدارات الأخرى في النادي وبناءً على المخاطبات التي تمت مسبقاً.

كما تم الاطلاع على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والخاص بتأجيل كافة الفعاليات الرياضية والاجتماعية حتى نهاية شهر يونيو 2020، كما تطرقت الإدارة إلى مناقشة الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادي في الوقت الحالي والوقوف على الإجراءات الصحية الصحيحة التي سيتم تجهيزها في حال عودة النشاط الرياضي للدولة كما تقدم الأعضاء ببعض المقترحات التي تساهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية بالنادي في ظل الجائحة التي تواجهها الدولة. وقامت إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي خلال اجتماعها بمناقشة موازنة الإدارة وحصر احتياجاتها تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة النادي الرياضي خلال الاجتماع المقبل.

ومن جانب آخر قام رئيس وأعضاء إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بعمل جولة ميدانية برفقة وفد من مجلس الشارقة الرياضي للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بعملية التعقيم على مداخل النادي، حيث تم تزويد كافة المنشآت والمرافق بأجهزة التعقيم والكاميرات الحرارية وكل ما يلزم من النواحي الصحية واللوجستية في إطار حرص مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي على اتخاذ أقصى درجات الوقاية وسلامة الرياضيين عند عودتهم فور استئناف النشاط الرياضي في الدولة.

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