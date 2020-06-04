وليد حسين يودع شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي، رسالة وداع كما تبدو عبر حسابه الشخصي في انستغرام، وألمح فيها إلى رحيله عن "فرسان دبي" إلى وجهة لم يحددها، بعد مفاوضات طويلة يبدو أنها لم تنجح، لتجديد تعاقده المنتهي مع شباب الأهلي.

وقال وليد في رسالته: "إلى المُلَّاك الذين حاولوا بجد لتحقيق النجاح، إلى الموظفين المسؤولين عن كرة القدم والذين آمنوا به وأتوا بي إلى هنا وكافأوني خلال تلك الرحلة، إلى زملائي الذين لا يُصدَّقون في الماضي والحاضر، والذين ساعدوني على النمو والتحسُّن كلاعب وشخص، أود أن أقول لهم شكراً جميعاً، وأي شيء أنجزته هنا لن يكون ليصبح ممكناً بدونكم".

وأضاف: "أخيراً، إلى أهم الناس في شباب الأهلي، جماهير شباب الأهلي، لا أستطيع أبداً أن أشكركم بما فيه الكفاية على ما قدمتموه لي خلال هذا الوقت بغض النظر عن المكان الذي أذهب إليه لبقية حياتي، سوف أعتز دائماً بشباب الاهلي في قلبي، وأنتم، النادي والمدينة ستظلون دائماً في قلبي، ولن تسيروا وحدكم أبداً، الحمدلله دائماً".

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