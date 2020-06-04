الحارس أحمد الحوسني ثاني صفقات بني ياس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تعاقد نادي بني ياس مع أحمد الحوسني «24 عاماً» حارس مرمى دبا الفجيرة لمدة موسمين، في ثاني صفقات النادي الصيفية، وذلك تأكيداً للخبر الذي أشار إليه «البيان الرياضي» سابقاً.

تدعيم

وأكمل النادي الصفقة بواسطة اللجنة الفنية المسؤولة عن لجنة التعاقدات دون أن يتم الإعلان عنها رسمياً، بعد أن أكمل الأسبوع الماضي الصفقة الأولى بتعاقده مع سلطان حسين مدافع الصقور في صفقة انتقال حر، وتعمل اللجنة الفنية على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر الشابة تأهباً للموسم الجديد، مع مواصلة خطة النادي التي تستهدف بناء فريق المستقبل الذي ينافس على نيل البطولات عبر التعاقد مع عناصر صغيرة السن تدافع عن شعار النادي لسنوات طويلة، وكانت إدارة «السماوي» بدأت مع بداية الموسم الحالي في عملية البناء بالاستغناء عن اللاعبين كبار السن والتعاقد مع وجوه شابة لا يتجاوز أعمارها 24 عاماً، وتدرس اللجنة الفنية العديد من الخيارات الموجودة للتعاقد مع عدد منها في المرحلة المقبلة بعد التدقيق، من بينها محمد حمدان الزعابي لاعب وسط الظفرة الذي أكد تلقيه لعرض رسمي من السماوي وأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

3 أجانب

وبجانب تدعيم صفوف الفريق بالعناصر الوطنية، يسعى السماوي إلى التعاقد مع 3 أجانب بعد أن قرر الإبقاء على المدافع الصربي ساشا أفيكو فقط، وأكدت المصادر أن النادي يسعى لكسب لاعبين أجانب أصحاب مستويات متميزة لديهم القدرة على صناعة الفارق، وسيتم التعاقد مع الأجانب في خانات الارتكاز، وصناعة اللعب، والهجوم، لكن النادي ينتظر تحديد مصير النسخة الحالية من الدوري لبدء ملف الأجانب رسمياً.

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