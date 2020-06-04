راشد بن حميد: بحث تخفيض حرارة الملاعب 10 درجات عند استكمال الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

كشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، النقاب عن تلقي عدة مقترحات لتخفيض درجة الحرارة في بعض ملاعب الإمارات، من خلال تقنيات حديثة قدمت من شركات متخصصة، من الممكن أن تخفض ما بين 5 إلى 10 درجات مئوية، داخل الملاعب التي ستقام عليها المباريات، وذلك في حال تم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي، خلال شهر أغسطس المقبل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات إعلامية: «أنه في حال تم استكمال الدوري خلال الفترة المقبلة ستقام المباريات في الفترة المسائية في ملاعب مجهزة للتقنية الجديدة، وأن هذا السيناريو تتم مناقشته في الوقت الحالي مع بعض الشركات، لتخفيض درجة الحرارة 10 درجات، إذ نسعى لتحقيق هذا الأمر».

حلول للنقاش

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «هذه هي بعض الحلول الموضوعة على طاولة النقاش لاستكمال المباريات خلال شهر أغسطس»، منوهاً بأن القرار في هذا الشأن لم يتخذ بشكله النهائي حتى الآن، وأشار رئيس الاتحاد إلى تواصل المجلس مع عدد من الاتحادات أوروبية التي استأنفت نشاطها الكروي لمعرفة التحديات التي واجهوها في التدريبات وخلال إقامة المباريات عقب العودة، للاستفادة من تجاربها في حال تم استكمال المسابقات المحلية.

ولفت إلى أن الاتحاد الإماراتي سيعمل على أخذ أفضل الحلول لحماية اللاعبين والحصول على البيئة المناسبة لإقامة المباريات وفق إجراءات احترازية تضمن سلامة اللاعبين وكل الأجهزة.

الصحة والسلامة

وفيما يتعلق بأجواء الإمارات والظروف الصحية المرتبطة بجائحة «كورونا»، أوضح الشيخ راشد النعيمي أنه عقب التواصل مع الاتحاد الآسيوي ومعرفة رأي مسؤوليه في استئناف النشاط، من الممكن أن تعود التدريبات في شهر يوليو المقبل، وهو ليس القرار النهائي بل مقترح، إذ سيتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع الخطة المناسبة التي تؤمّن سلامة اللاعبين.

ولفت الشيخ راشد إلى أن التدريبات لن تعود إلا بوجود جميع اللاعبين والأطقم الفنية، والعمل في أجواء ملائمة لا تشكّل خطورة عليهم، حيث إن صحة الجميع وسلامتهم مسؤولية أولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز