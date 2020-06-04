الصربي رازوفيتش يقترب من تدريب الأبيض

المصدر: دبي- العوضي النمر

اقترب الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة من تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، ليخلف مواطنه يوفانوفيتش الذي تم إنهاء التعاقد معه قبل فترة، وسيتم التفاوض معه رسمياً خلال الأيام المقبلة، على ضوء مقترح الاتحاد الآسيوي باستكمال التصفيات المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 خلال أكتوبر المقبل.

ويعد مدرب الظفرة من المدربين المتميزين إذ أوصل فريقه إلى نهائي كأس رئيس الدولة مرتين على التوالي، ولديه إلمام كامل بكرة الإمارات ومستوى اللاعبين بالأندية، مما يسهل من مهمة التعاقد معه.

وكان يوسف حسين نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات قد أعلن في وقت سابق أن اللجنة أعدت سيناريوهين لتدريب الأبيض الأول الاستعانة بمدرب من داخل الدولة في حال إقامة التصفيات في أكتوبر لضيق الوقت، والثاني الاستعانة بمدرب من خارج الدولة في حال تم إقامة التصفيات العام المقبل.

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